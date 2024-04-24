В Петербурге суд арестовал ключевую фигурантку дела об афере с маткапиталом

Колпинский районный суд переселил в следственный изолятор 45-летнюю уроженку Дагестана, которую следствие видит автором схемы хищений из петербургского бюджета. Женщине вменяют махинации с материнским и земельным капиталами.

Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 24 апреля суд постановил заключить под стражу Альбину Даудову, обвиняемую в мошенничестве с выплатами. Путёвку в СИЗО на месяц и 17 дней также получили её муж Казбек Даудов и предполагаемая подельница Татьяна Золотухина. Последняя уже была судима за мошенничество, но назначенное ей наказание отсрочило наличие ребёнка.

Полиция отводит Даудовой главную роль в аферах. Согласно материалам, живя в Петербурге и зная о программах по соцподдержке, она подыскала среди землячек в Дагестане многодетных матерей и с помощью сообщников обеспечила им фиктивную регистрацию в городе на Неве. Документы женщин, которые и не планировали уезжать из своего региона, позволили соучастникам обратиться в Петербурге за материнским и земельным капиталами.

Полученные средства якобы шли на покупку участков в Челябинской и Курганской областях, каждый из которых стоил порядка 630 тысяч рублей. При этом на деле земля уже была выкуплена Казбеком Даудовым и стоила, как сообщали в МВД России, от 3 тысяч в Курганской и от 15 тысяч в Челябинской области.