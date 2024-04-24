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    В Петербурге суд арестовал ключевую фигурантку дела об афере с маткапиталом

    1918
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    Колпинский районный суд переселил в следственный изолятор 45-летнюю уроженку Дагестана, которую следствие видит автором схемы хищений из петербургского бюджета. Женщине вменяют махинации с материнским и земельным капиталами.

    Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 24 апреля суд постановил заключить под стражу Альбину Даудову, обвиняемую в мошенничестве с выплатами. Путёвку в СИЗО на месяц и 17 дней также получили её муж Казбек Даудов и предполагаемая подельница Татьяна Золотухина. Последняя уже была судима за мошенничество, но назначенное ей наказание отсрочило наличие ребёнка.

    Полиция отводит Даудовой главную роль в аферах. Согласно материалам, живя в Петербурге и зная о программах по соцподдержке, она подыскала среди землячек в Дагестане многодетных матерей и с помощью сообщников обеспечила им фиктивную регистрацию в городе на Неве. Документы женщин, которые и не планировали уезжать из своего региона, позволили соучастникам обратиться в Петербурге за материнским и земельным капиталами.

    Полученные средства якобы шли на покупку участков в Челябинской и Курганской областях, каждый из которых стоил порядка 630 тысяч рублей. При этом на деле земля уже была выкуплена Казбеком Даудовым и стоила, как сообщали в МВД России, от 3 тысяч в Курганской и от 15 тысяч в Челябинской области.

    Мошенническую серию петербургская полиция остановила совместно с ФСБ. Мероприятия затронули пять регионов.

    Кроме четы Даудовых, Колпинский районный суд Петербурга отправил под стражу их дочь и её сожителя.

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    Комментарии 1

    ProstoZloy24 Апр 2024 в 21:18
    Главная афера с маткапиталом состоит в том, что для его выплаты у миллионов граждан украли пенсии за 5 лет. А многих и просто ее лишили, отодвинув пенсионный возраст за гробовую черту.
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