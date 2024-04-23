Суд арестовал двух участников группы, которая наживалась на земельных сделках с маткапиталом

Колпинский районный суд заключил под арест Амину Даудову и Темирбека Темирбекова, об этом 23 апреля «Фонтанке» сообщили в объединённой пресс-службе судов города. Обоим вменяется мошенничество с получением маткапитала.



Даудова и Темирбеков были арестованы до 7 июня, оба высказали несогласие с мерой.



По версии следствия, мать Амины Даудовой, 45-летняя жительница Петербурга Даудова А. Т. — организатор преступной группы и автор схемы по обогащению за счет городского бюджета. Она находила в Дагестане (Даудова сама является уроженкой республики) женщин, которые имели трех и более детей и обеспечивала им фиктивную регистрацию в Петербурге. Так злоумышленники получали доступ к аккаунту многодетных матерей на «Госуслугах».



Документы, включая паспорта и доверенности, пересылали по почте. Затем соучастники обращались в госорганы для получения материнского и земельного капиталов. На эти средства приобретали участки в других регионах России, де-юре стоимость участков составляла около 630 тысяч рублей каждый. Землю заранее покупал супруг Даудовой-старшей, а реальная стоимость участков была 3–15 тысяч рублей.



В настоящее время кроме Даудовой-младшей и Темирбекова известны еще три человека, которых следствие считает членами преступной группы: Даудова А. Т., Даудов К. М. (отец Даудовой-младшей) и Золотухина Т. А. Правоохранители установили, что Темирбеков и Амина Даудова являются сожителями, мужчина также находится в доверительных отношениях с ее родителями. Его следствие просило арестовать, так как считает, что мужчина продолжит преступную деятельность, в течение многих лет не имея никаких официальных доходов.



Правоохранителям известны как минимум четыре женщины с малолетними детьми, которых группа использовала в своей схеме.

