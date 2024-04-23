Жительница Петербурга обворовывала бюджет города с помощью махинаций с маткапиталом и землей

Полиция Петербурга совместно с сотрудниками ФСБ пресекла деятельность группы, которая совершала махинации с материнским и земельным капиталами.
Как сообщает представитель МВД Ирина Волк во вторник, 23 апреля, правоохранители установили, что 45-летняя жительница Петербурга, уроженка Дагестана, создала криминальную схему по обогащению за счет бюджета города. Через доверенных лиц из Дагестана она подыскивала жительниц республики, имеющих трех и более детей. Сообщники обеспечивали им фиктивную регистрацию в Петербурге, при этом семьи не имели намерений переезжать.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России
От многодетных мам злоумышленники получали доступ к порталу «Госуслуг», а их паспорта и другие документы, включая доверенности, пересылали по почте. С пакетом документов соучастники обращались в госорганы для оформления материнского и земельного капиталов. На полученные средства покупались участки в Челябинской или Курганской областях. Каждый из них якобы стоил около 630 тысяч рублей. Однако выяснилось, что данные участки были заранее приобретены мужем предприимчивой женщины. Их реальная стоимость варьировалась от 3 тысяч до 15 тысяч рублей.
Правоохранители задержали подозреваемых. Мероприятия по поимке злоумышленников проводились одновременно в Кургане, Лангепасе и Петербурге, а также в Дагестане. Возбуждено четыре уголовных дела о мошенничестве при получении выплат в крупном размере (часть 3 статьи 159.2 УК РФ). В ходе двадцати обысков оперативники изъяли денежные средства и документы.