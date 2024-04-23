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    Жительница Петербурга обворовывала бюджет города с помощью махинаций с маткапиталом и землей

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    8 комментариев

    Полиция Петербурга совместно с сотрудниками ФСБ пресекла деятельность группы, которая совершала махинации с материнским и земельным капиталами.

    Как сообщает представитель МВД Ирина Волк во вторник, 23 апреля, правоохранители установили, что 45-летняя жительница Петербурга, уроженка Дагестана, создала криминальную схему по обогащению за счет бюджета города. Через доверенных лиц из Дагестана она подыскивала жительниц республики, имеющих трех и более детей. Сообщники обеспечивали им фиктивную регистрацию в Петербурге, при этом семьи не имели намерений переезжать.

    Ирина Волк, официальный представитель МВД России

    От многодетных мам злоумышленники получали доступ к порталу «Госуслуг», а их паспорта и другие документы, включая доверенности, пересылали по почте. С пакетом документов соучастники обращались в госорганы для оформления материнского и земельного капиталов. На полученные средства покупались участки в Челябинской или Курганской областях. Каждый из них якобы стоил около 630 тысяч рублей. Однако выяснилось, что данные участки были заранее приобретены мужем предприимчивой женщины. Их реальная стоимость варьировалась от 3 тысяч до 15 тысяч рублей.

    Правоохранители задержали подозреваемых. Мероприятия по поимке злоумышленников проводились одновременно в Кургане, Лангепасе и Петербурге, а также в Дагестане. Возбуждено четыре уголовных дела о мошенничестве при получении выплат в крупном размере (часть 3 статьи 159.2 УК РФ). В ходе двадцати обысков оперативники изъяли денежные средства и документы.

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    Мошенница
    ЛАЙК6
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ12
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    Басик23 Апр 2024 в 18:22
    Пресекли это очень хорошо. Вопрос только почему столько времени "не замечали" этого мошенства? И сколько эта слепота стоила?
    +0−0
    28027473823 Апр 2024 в 17:02
    а те, кто их у себя фиктивно прописывал - не причастны? а экзамены не должны они сдавать на знание русского языка и истории России, чтобы получить гражданство? они только на основании прописки получали мат капитал? а то, что ребенок не тут родился - это тоже ничего не значит? вот поэтому сюда все и прутся - шаланда получается. а я всю жизнь живу в своем государстве, плачу налоги и даже не могу получить субсидию на покупку квартиры))) дааааааа
    +6−3
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