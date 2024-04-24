Россия и Украина провели первые очные переговоры по детям. Речь идет о 48 несовершеннолетних

Россия и Украина впервые провели очные переговоры по поводу детей при посредничестве Катара. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает РИА Новости в среду, 24 апреля.

Переговоры прошли в Дохе. «Зафиксировали список из 29 детей, которые должны воссоединиться с родственниками на Украине, и 19 детей, которые должны воссоединиться с семьями в России», — сказала омбудсмен во время визита в страну. По ее словам, катарская сторона зафиксировала текущие списки, но в случае появления новых данных российская сторона будет на них реагировать.