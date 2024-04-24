Россия и Украина провели первые очные переговоры по детям. Речь идет о 48 несовершеннолетних

Россия и Украина впервые провели очные переговоры по поводу детей при посредничестве Катара. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает РИА Новости в среду, 24 апреля.
Переговоры прошли в Дохе. «Зафиксировали список из 29 детей, которые должны воссоединиться с родственниками на Украине, и 19 детей, которые должны воссоединиться с семьями в России», — сказала омбудсмен во время визита в страну. По ее словам, катарская сторона зафиксировала текущие списки, но в случае появления новых данных российская сторона будет на них реагировать.
Львова-Белова также указала, что распространяемая западными СМИ информация о нахождении 19,5 тыс. украинских детей в России является «фейком».
В начале декабря Мария Львова-Белова сообщила, что в посольстве Катара в Москве шестерых детей, у которых были родственники в России, передали их родным с Украины. 19 февраля она рассказала, что Россия передала Украине 11 детей. В марте на Украину из России вернули еще десять детей, которые оказались на территории РФ на фоне боевых действий.
В январе украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что с начала конфликта на Украину вернулись 2828 взрослых и 517 детей.