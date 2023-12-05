Россия передала шестерых детей их родным с Украины

В посольстве Катара в Москве шестерых детей, у которых были родственники в России, передали их родным с Украины. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Во встрече, проходившей в посольстве Катара, участвовали матери детей и доверенные лица родных, которые не смогли приехать в Россию. «Организовано воссоединение этих детей, проживающих на территории России, с их мамами и другими ближайшими родственниками, проживающими на Украине», — цитирует издание сообщение пресс-службы.
До этого трое детей находились в ДНР, еще по одному в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Воссоединение с родными, уточнили в аппарате омбудсмена, происходит при взаимодействии Международного Комитета Красного Креста, украинской стороны и Катара.
В июле Мария Львова-Белова рассказывала, что Россия с февраля 2022 года приняла около 4,8 млн жителей Украины и республик Донбасса, в том числе 700 тысяч детей. Большинство из них приехали с родителями или родственниками.