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    Россия передала шестерых детей их родным с Украины

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    В посольстве Катара в Москве шестерых детей, у которых были родственники в России, передали их родным с Украины. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

    Во встрече, проходившей в посольстве Катара, участвовали матери детей и доверенные лица родных, которые не смогли приехать в Россию. «Организовано воссоединение этих детей, проживающих на территории России, с их мамами и другими ближайшими родственниками, проживающими на Украине», — цитирует издание сообщение пресс-службы.

    До этого трое детей находились в ДНР, еще по одному в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Воссоединение с родными, уточнили в аппарате омбудсмена, происходит при взаимодействии Международного Комитета Красного Креста, украинской стороны и Катара.

    В июле Мария Львова-Белова рассказывала, что Россия с февраля 2022 года приняла около 4,8 млн жителей Украины и республик Донбасса, в том числе 700 тысяч детей. Большинство из них приехали с родителями или родственниками.

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    ДетиРоссияУкраинаМария Львова-Белова
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