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    «Они наши, и мы их не бросим»: в Госдуме обсудят запрет на депортацию иностранцев — участников СВО

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    11 комментариев

    Граждане иностранных государств, принимающие участие в специальной военной операции на стороне России и преследуемые на родине по обвинению в наемничестве, должны быть защищены законом, запрещающим их выдачу за границу. Об этом 24 апреля написал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    «Мы не имеем права бросать в беде людей, которые, рискуя жизнью, защищают нашу страну. Они наши, и мы их не бросим», — написал парламентарий. По его словам, в ближайшее время в Государственную думу будет внесен законопроект, запрещающий депортацию иностранцев-ветеранов, которым грозит преследование в родной стране за участие в СВО.

    Ранее Александр Хинштейн рассказал о задержании двух подростков, которые пытались поджечь вертолет Ми-8 по заданию спецслужб Украины.

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    Александр ХинштейнДепортацияСВОЗаконопроект
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    Комментарии 11

    Ref24 Апр 2024 в 13:00
    Депутатам надо подумать о том, чтобы всем добровольцам давать гражданство России. Люди показали свою гражданскую позицию и доказали делом верность нашей стране.
    +1−2
    Басик24 Апр 2024 в 12:52
    А у нас в действующей есть иностранные наемники? Опять что ли законы подрисовали?
    +3−1
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