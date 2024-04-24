«Они наши, и мы их не бросим»: в Госдуме обсудят запрет на депортацию иностранцев — участников СВО

Граждане иностранных государств, принимающие участие в специальной военной операции на стороне России и преследуемые на родине по обвинению в наемничестве, должны быть защищены законом, запрещающим их выдачу за границу. Об этом 24 апреля написал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Мы не имеем права бросать в беде людей, которые, рискуя жизнью, защищают нашу страну. Они наши, и мы их не бросим», — написал парламентарий. По его словам, в ближайшее время в Государственную думу будет внесен законопроект, запрещающий депортацию иностранцев-ветеранов, которым грозит преследование в родной стране за участие в СВО.