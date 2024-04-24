«Кастинг на садизм». Сенатор Нарусова попросила генпрокурора обратить внимание на ситуацию в «Черном дельфине»

Сенатор Совета Федерации Людмила Нарусова попросила генпрокурора РФ Игоря Краснова обратить внимание на ситуацию в ИК № 6, известной как «Черный дельфин», где заключенные пожаловались на «неправомерные действия сотрудников колонии».
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«Мы с уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой, которая тут присутствует, как-то занимаемся, но без надлежащего прокурорского надзора ситуацию не исправить. Складывается иногда впечатление, что ФСИН при подборе сотрудников проводит кастинг на садизм: пытки становятся все более жестокими и изощренными. Очень прошу, обратите на это внимание», — заявила Людмила Нарусова после доклада генпрокурора в Совете Федерации.
Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала о жалобах заключенных на сотрудников «Черного дельфина». Член Совета по правам человека Ева Меркачева, которая проинформировала Москалькову, сообщила, что осужденных заставляли стоять часами в позе «ласточки», били по ногам и присоединяли провода к гениталиям за невыработку плана. Директор ФСИН России Аркадий Гостев заявил, что никакой информации у него по этому поводу нет, в колонию направили комиссию.
В ИК № 6 Оренбургской области отбывают наказание приговоренные к пожизненному сроку.