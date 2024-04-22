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    Москалькова обратилась в Генпрокуратуру по поводу жалоб на пытки в «Черном дельфине»

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    12 комментариев

    Сообщения о пытках в колонии «Черный дельфин» дошли до уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. Об этом она в понедельник, 22 апреля, сообщила в своем телеграм-канале.

    «В мой адрес поступило обращение в защиту прав заключенных ИК № 6 по Оренбургской области, более известной как "Черный дельфин", о неправомерных действиях со стороны сотрудников исправительного учреждения», — сообщила Москалькова.

    Она отметила, что обратилась в Генпрокуратуру и держит ситуацию на личном контроле. Как пишет «Коммерсантъ», обращение омбудсмену поступило от члена СПЧ Евы Меркачевой.

    Ранее правозащитница уже рассказывала о пытках в ИК № 6 по Оренбургской области. По словам Меркачевой, осужденных за невыработку плана заставляли стоять в позе «ласточки» часами, били по ногам до гематом и присоединяли провода к гениталиям. В телеграм-каналах также сообщалось, что заключенных зимой якобы выгоняли во внутренний дворик без верхней одежды.

    «Черный дельфин» находится в городе Соль-Илецке. В нулевых ИК-6 получила статус колонии для пожизненно заключенных. Здесь отбывают наказание наиболее отъявленные преступники — маньяки, лидеры ОПГ, террористы. Также в «Черном дельфине» сидит Ильяз Галявиев, устроивший массовый расстрел в казанской школе.

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    Комментарии 12

    28031963923 Апр 2024 в 00:40
    Она не хочет на тройку лет туда заехать, для инспекции ?
    +1−0
    Игорь Соколов22 Апр 2024 в 23:36
    Достойные наследники сталинских палачей... преемственость поколений... духовные скрепы... традиционные ценности...
    +8−1
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