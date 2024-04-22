Москалькова обратилась в Генпрокуратуру по поводу жалоб на пытки в «Черном дельфине»

Сообщения о пытках в колонии «Черный дельфин» дошли до уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. Об этом она в понедельник, 22 апреля, сообщила в своем телеграм-канале.
«В мой адрес поступило обращение в защиту прав заключенных ИК
Она отметила, что обратилась в Генпрокуратуру и держит ситуацию на личном контроле. Как пишет «Коммерсантъ», обращение омбудсмену поступило от члена СПЧ Евы Меркачевой.
Ранее правозащитница уже рассказывала о пытках в ИК
«Черный дельфин» находится в городе Соль-Илецке. В нулевых