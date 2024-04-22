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    Над Петербургом и Ленобластью прогремело. Посмотрите на кадры с молниями

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    3 комментария

    В Петербург и Ленобласть вечером в понедельник, 22 апреля, пришли темные тучи. Грозовой фронт пронесся быстро, хотя немного и напугал петербуржцев. Читатели «Фонтанки» поделились снятыми кадрами.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Телеграм-канал «Мегаполис» утверждает, что молния попала в опору ЛЭП в Лужском районе Ленобласти.

    читатель «Фонтанки»

    Сергей из Ропши показал молнию в небе.

    читатель «Фонтанки»

    Kit сняла кусочек вечерней грозы с угла улиц Турку и Пражской.

    читатель «Фонтанки»

    Вероника поделилась кадрами, сделанными в Кудрово.

    К утру вторника, 23 апреля, синоптики снова не исключают дождь, правда, уже без грома.

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    Комментарии 3

    kukuruzza23 Апр 2024 в 00:32
    Запор на контейнере—«Черная Молния» Вон,уже фонари на взлет зажглись))
    А лестница к нему—трап
    +2−0
    26067064123 Апр 2024 в 00:30
    Новости великого города.
    Напоминает карикатуру про белок-истеричек.
    +1−0
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