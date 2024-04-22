Над Петербургом и Ленобластью прогремело. Посмотрите на кадры с молниями

В Петербург и Ленобласть вечером в понедельник, 22 апреля, пришли темные тучи. Грозовой фронт пронесся быстро, хотя немного и напугал петербуржцев. Читатели «Фонтанки» поделились снятыми кадрами.
Телеграм-канал «Мегаполис» утверждает, что молния попала в опору ЛЭП в Лужском районе Ленобласти.
читатель «Фонтанки»
Сергей из Ропши показал молнию в небе.
читатель «Фонтанки»
Kit сняла кусочек вечерней грозы с угла улиц Турку и Пражской.
читатель «Фонтанки»
Вероника поделилась кадрами, сделанными в Кудрово.
К утру вторника, 23 апреля, синоптики снова не исключают дождь, правда, уже без грома.