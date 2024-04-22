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    «Бумкнуло что-то очень сильно». Петербуржцев напугал внезапный грохот

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    30 комментариев

    Жители южной части Петербурга испугались грохота вечером в понедельник, 22 апреля. Читатели «Фонтанки» сообщили о страшных звуках, раскатившихся по жилым массивам.

    «В Московском районе, а конкретно МО Гагаринское, только что бумкнуло что-то прям очень сильно. Что это?» — написал Роман.

    «На юге города грохот стоял. На весь квартал. Метро "Звездная"», — доложила Надежда.

    А «Фонтанка» предупреждала, что на город надвигаются темные тучи. Но не переживайте, грозовой фронт быстро пронесется, но к утру синоптики снова не исключают дождь, правда, уже без грома.

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    Комментарии 30

    28092224323 Апр 2024 в 01:29
    когда блокада 2.0, спросите у "гнома", шобы знать заранее...
    +3−0
    Antuan Rokanten22 Апр 2024 в 23:34
    Так гром же был.
    +1−0
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