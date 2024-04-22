«Бумкнуло что-то очень сильно». Петербуржцев напугал внезапный грохот

Жители южной части Петербурга испугались грохота вечером в понедельник, 22 апреля. Читатели «Фонтанки» сообщили о страшных звуках, раскатившихся по жилым массивам.
«В Московском районе, а конкретно МО Гагаринское, только что бумкнуло что-то прям очень сильно. Что это?» — написал Роман.
«На юге города грохот стоял. На весь квартал. Метро "Звездная"», — доложила Надежда.
А «Фонтанка» предупреждала, что на город надвигаются темные тучи. Но не переживайте, грозовой фронт быстро пронесется, но к утру синоптики снова не исключают дождь, правда, уже без грома.