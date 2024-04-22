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    МЧС: петербуржцы, готовьтесь, в понедельник вечером будет греметь и лить

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    8 комментариев

    В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий, предупреждает в понедельник, 22 апреля, городское ГУ МЧС.

    По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», вечером город накроют ливни с грозами. Еще обстановку на улице осложнит усилившийся ветер, его порывы достигнут 15 метров в секунду.

    По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, сегодня вечером с юга подойдёт холодный атмосферный фронт, жару горожанам пока ждать не стоит.

    Сегодня днем столбики термометров варьировались от 8 до 10 градусов. В следующие два дня будет ещё прохладнее. Завтра вероятны кратковременные дожди, днем с мокрым снегом, и 5–7 градусов тепла.

    В среду, 24 апреля, днем без существенных осадков, ночью до 0 градусов, днем плюс 7–9.

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    Комментарии 8

    AGP22 Апр 2024 в 19:47
    Опять врёт. Не знал, что Колесов с Гельфандом близнецы-братья 😀
    +0−0
    26606528522 Апр 2024 в 19:29
    Обстановку осложняет не ветер, а МЧС своими паническими заявлениями. И как без них раньше жили ? По сути обычный наш апрель, в начале было тепловато конечно, теперь выравнивается.
    +2−0
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