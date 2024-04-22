МЧС: петербуржцы, готовьтесь, в понедельник вечером будет греметь и лить

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий, предупреждает в понедельник, 22 апреля, городское ГУ МЧС.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», вечером город накроют ливни с грозами. Еще обстановку на улице осложнит усилившийся ветер, его порывы достигнут 15 метров в секунду.

По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, сегодня вечером с юга подойдёт холодный атмосферный фронт, жару горожанам пока ждать не стоит.

Сегодня днем столбики термометров варьировались от 8 до 10 градусов. В следующие два дня будет ещё прохладнее. Завтра вероятны кратковременные дожди, днем с мокрым снегом, и 5–7 градусов тепла.