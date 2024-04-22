На Петербург надвигается страшное. Впечатляющий шквальный ворот запечатлели на подступах

«Это феерично абсолютно. Молнии пока не сверкают, но вот этот вот шквал приближается», — комментирует картинку автор видео.

На Петербург с большой скоростью надвигаются дождевые тучи. Они окружили город буквально со всех сторон, оставив небольшой коридор над Волоховом. Если верить прогнозам, дождь будет идти недолго, но почти на всей территории города.

