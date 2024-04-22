Вынесен приговор по «шубному» делу о многомиллионных разбоях в Петербурге

Петербургский городской суд огласил приговор троим фигурантам так называемого «шубного» дела, которых обвиняли в разбоях. Родион Васильев, которого обвинение видело организатором преступной группы, в итоге был оправдан, и лишь один из его сообщников получил реальный срок.



Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 22 апреля, Васильев обвинялся в бандитизме, разбое, незаконном хранении оружия, культивировании запрещенных растений, хранении наркотиков и подделке документов на лекарства.

По версии обвинения, Васильев создал банду в октябре 2012 года, собирались на «Юноне». До суда дошли три эпизода разбоя — 30 шуб из магазина «Рот-Фронт» на Савушкина, ущерб больше трех миллионов, еще почти на 2,5 млн вынесли курток из магазина «Меха и кожа» на бульваре Новаторов. Также подсудимым вменяли нападение на охранника Медуниверситета им. Мечникова на Пискаревском. Разбойников интересовал банкомат, добычей стали почти шесть миллионов рублей.