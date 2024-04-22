Вынесен приговор по «шубному» делу о многомиллионных разбоях в Петербурге

Петербургский городской суд огласил приговор троим фигурантам так называемого «шубного» дела, которых обвиняли в разбоях. Родион Васильев, которого обвинение видело организатором преступной группы, в итоге был оправдан, и лишь один из его сообщников получил реальный срок.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 22 апреля, Васильев обвинялся в бандитизме, разбое, незаконном хранении оружия, культивировании запрещенных растений, хранении наркотиков и подделке документов на лекарства.
По версии обвинения, Васильев создал банду в октябре 2012 года, собирались на «Юноне». До суда дошли три эпизода разбоя — 30 шуб из магазина «Рот-Фронт» на Савушкина, ущерб больше трех миллионов, еще почти на 2,5 млн вынесли курток из магазина «Меха и кожа» на бульваре Новаторов. Также подсудимым вменяли нападение на охранника Медуниверситета им. Мечникова на Пискаревском. Разбойников интересовал банкомат, добычей стали почти шесть миллионов рублей.
«Вердиктом коллегии присяжных Васильев был признан непричастным ко всему вмененному», — говорится в сообщении. Суд оправдал его, признав за ним право на реабилитацию.
Что касается его сообщников, Равиля Исаева признали невиновным в разбое, но приговорили к пяти годам лишения свободы за хранение оружия и наркотиков (у него нашли кусты запрещенных растений). Дела по статьям о незаконном культивировании и подделке документов прекратили из-за истечения срока давности. Александра Пармёнова суд посчитал виновным в разбое, но заслуживающим снисхождения. Он получил пять лет условно.
При задержании два года назад был и четвертый фигурант, но его судили отдельно — он все признал, пошел на сделку и получил условный срок.