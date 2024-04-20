Состояние девушки, сбитой на улице Есенина, оценивается как тяжелое

Сбитая на улице Есенина в Петербурге 19-летняя пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом стало известно «Фонтанке» в субботу, 20 апреля.

По предварительным данным, автомобиль наехал на девушку, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу. Ее доставили в больницу с сочетанной травмой головы, груди, рук и ног. Сейчас она находится в отделении травматологии. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.



По данным «Фонтанки», девушка проживает в Ставропольском крае.



Легковой автомобиль сбил пешехода днем 20 апреля. Очевидцы сообщали, что водитель сам вызвал пострадавшей скорую помощь.

