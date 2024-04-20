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    Состояние девушки, сбитой на улице Есенина, оценивается как тяжелое

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    2 комментария

    Сбитая на улице Есенина в Петербурге 19-летняя пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом стало известно «Фонтанке» в субботу, 20 апреля.

    По предварительным данным, автомобиль наехал на девушку, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу. Ее доставили в больницу с сочетанной травмой головы, груди, рук и ног. Сейчас она находится в отделении травматологии. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

    По данным «Фонтанки», девушка проживает в Ставропольском крае.

    Легковой автомобиль сбил пешехода днем 20 апреля. Очевидцы сообщали, что водитель сам вызвал пострадавшей скорую помощь.

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    Комментарии 2

    28193791420 Апр 2024 в 22:33
    Отобрать права у всех мужиков! Самые опасные водилы!
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