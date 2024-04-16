Выпила и уронила телефон. Пьяное ДТП на Морском проспекте потянуло на два приговора с разницей в год

Автомобилистку в Петербурге второй раз осудили за одну и ту же пьяную аварию. Как так вышло и как подсудимая объяснила произошедшее, рассказала 16 апреля руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
ДТП случилось 23 октября 2022 года в 1:36 в Петроградском районе Петербурга. Подсудимая, уже лишенная прав в мае того же года, села за руль своего Chevrolet Cruze и поехала по Морскому проспекту в сторону Динамовской улицы. У дома 25 она потеряла контроль над машиной и на скорости около 40 км/ч выехала на встречную полосу, где столкнулась с Chevrolet Aveo. В результате пассажир «Авео» получил тяжелые травмы.
Автомобилистка с названными обстоятельствами согласилась. Она пояснила, что в тот день не смогла вызвать такси и решила сесть за руль сама. По дороге у нее упал звонящий телефон, женщина отвлеклась на него, выехала на «встречку», затем — ДТП, и дальше она не помнит. Она добавила, что извинилась перед потерпевшей и пыталась с ней пообщаться, но та на контакт не пошла. А также указала, что ранее ее уже привлекли к уголовной ответственности за этот случай, и повторное привлечение она считает необоснованным.
Год назад женщине действительно вынесли приговор по этой ситуации. Ее признали виновной по части 2 статьи 264.1 УК РФ (пьяная езда при наличии судимости за пьяное вождение). Тогда ее приговорили к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима и лишению прав на 5,5 года.
Суд, однако, указал, что, согласно постановлению Пленума Верховного суда РФ от декабря 2008 года, содеянное является совокупностью преступлений, предусмотренных соответствующей частью статьи 264 и статьей 264.1 УК РФ. В данном случае действия женщины квалифицировали по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения и без прав, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью). Суд вновь признал ее виновной и приговорил к 3 годам и 10 месяцам в колонии общего режима с лишением прав на 5 лет и 10 месяцев.