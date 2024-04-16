Выпила и уронила телефон. Пьяное ДТП на Морском проспекте потянуло на два приговора с разницей в год

Автомобилистку в Петербурге второй раз осудили за одну и ту же пьяную аварию. Как так вышло и как подсудимая объяснила произошедшее, рассказала 16 апреля руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.



ДТП случилось 23 октября 2022 года в 1:36 в Петроградском районе Петербурга. Подсудимая, уже лишенная прав в мае того же года, села за руль своего Chevrolet Cruze и поехала по Морскому проспекту в сторону Динамовской улицы. У дома 25 она потеряла контроль над машиной и на скорости около 40 км/ч выехала на встречную полосу, где столкнулась с Chevrolet Aveo. В результате пассажир «Авео» получил тяжелые травмы.