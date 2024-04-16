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    В Петербурге двух детей сбили на пешеходных переходах за час. Мальчик бежал на зелёный, девочка — на красный

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    Минимум двое школьников пострадали в ДТП на пешеходных переходах в течение часа в Калининском и Невском районах Петербурга. ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 апреля.

    Девятиклассник попал под колёса LADA Vesta на Бестужевской улице у дома №31 накануне незадолго до трёх часов дня. По предварительным данным, 15-летний пешеход перебегал дорогу на разрешённый сигнал светофора. Автомобиль поворачивал на Бестужевскую.

    За рулём сидел 64-летний житель Московского района, за последние полтора года дважды привлекавшийся за нарушение ПДД.

    Мальчика увезли в клинический центр имени Раухфуса с ушибами в состоянии средней степени тяжести.

    В той же больнице оказалась 9-летняя третьеклассница, получившая травмы около двух часов дня на проспекте Солидарности, 10. По предварительной информации, школьница переходила дорогу по переходу, но на красный. Её сбил Hyundai Creta под управлением 47-летнего местного жителя. В его недавней водительской истории также два нарушения ПДД.

    Медики оценили состояние девочки как среднетяжёлое. У неё сотрясение мозга и ссадины.

    Все обстоятельства аварий выясняет полиция.

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