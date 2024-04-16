В Петербурге двух детей сбили на пешеходных переходах за час. Мальчик бежал на зелёный, девочка — на красный

Минимум двое школьников пострадали в ДТП на пешеходных переходах в течение часа в Калининском и Невском районах Петербурга. ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 апреля.



Девятиклассник попал под колёса LADA Vesta на Бестужевской улице у дома №31 накануне незадолго до трёх часов дня. По предварительным данным, 15-летний пешеход перебегал дорогу на разрешённый сигнал светофора. Автомобиль поворачивал на Бестужевскую.



За рулём сидел 64-летний житель Московского района, за последние полтора года дважды привлекавшийся за нарушение ПДД.

