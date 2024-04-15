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    Война на Ближнем Востоке

    В Израиле сняли запрет на массовые акции, возобновилась учебная деятельность

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    Израиль снял ограничения, которые вводились на время атаки Ирана: возобновлена образовательная деятельность, снова разрешено проведение собраний с участием более 1 тысячи человек. Об этом 15 апреля сообщает ЦАХАЛ в своем телеграм-канале.

    У северной границы и около сектора Газа образовательная деятельность возобновится с ограничениями, которые действовали до 13 апреля. Снимаются ограничения на собрания в «зеленых зонах».

    Ограничения ввели вечером 13 апреля на фоне угрозы иранской атаки. В ночь на 14 апреля Иран нанес удар по Израилю беспилотниками и крылатыми ракетами. Всего было задействовано порядка 300 БПЛА и ракет — подробнее читайте на «Фонтанке». Иран назвал свои действия ответом на удар по своему консульству в Дамаске 1 апреля (когда, по данным КСИР, погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов) и утверждает, что достиг целей. Израиль заявил, что перехвачено более 99% целей, есть небольшой ущерб инфраструктуре.

    Утром 15 апреля ЦАХАЛ отчитался, что ночью истребители успешно перехватили БПЛА, который приблизился к Израилю с востока, пострадавших и повреждений не зафиксировано.

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