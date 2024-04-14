    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Сильный дождь

    Ощущается как 2

    4 м/с, зап

    744мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd93.44eur99.73

    «Из-за геополитических обстоятельств...»: Сербия заключит оружейную сделку с Францией вместо России

    2055
    10 комментариев

    Власти Сербии близятся к заключению сделки с Францией на покупку 12 истребителей Rafale с сопутствующим оборудованием для обслуживания: об этом 14 апреля пишет Financial Times. Сумма сделки составит около 3 миллиардов евро.

    В настоящее время в Сербии используются советские МиГ-29, однако их срок службы подходит к концу, а далее полагаться на советские/российские технологии балканская страна, по словам источников, уже не может — «из-за геополитических обстоятельств это невозможно». Самый крупный контракт в истории современной Сербии собираются заключить в ближайшие два месяца, — об этом заявил сербский президент Александр Вучич после встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном: сторонам осталось лишь договориться о финансовых условиях.

    Ранее Александр Вучич заявлял, что его страна не против продажи боеприпасов посредникам, которые переправляют их в Киев.

    По теме

    СербияАлександр ВучичЭммануэль МакронИстребители
    ЛАЙК10
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close