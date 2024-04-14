«Из-за геополитических обстоятельств...»: Сербия заключит оружейную сделку с Францией вместо России

Власти Сербии близятся к заключению сделки с Францией на покупку 12 истребителей Rafale с сопутствующим оборудованием для обслуживания: об этом 14 апреля пишет Financial Times. Сумма сделки составит около 3 миллиардов евро.

В настоящее время в Сербии используются советские МиГ-29, однако их срок службы подходит к концу, а далее полагаться на советские/российские технологии балканская страна, по словам источников, уже не может — «из-за геополитических обстоятельств это невозможно». Самый крупный контракт в истории современной Сербии собираются заключить в ближайшие два месяца, — об этом заявил сербский президент Александр Вучич после встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном: сторонам осталось лишь договориться о финансовых условиях.