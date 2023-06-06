FT: Вучич не препятствует продаже оружия на Украину через посредников

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не против продажи боеприпасов посредникам, которые переправляют их в Киев. Об этом сообщает во вторник, 6 июня, РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.
Вучич отметил, что ему известны отчеты правительства США о том, что сербские боеприпасы попали на Украину через посредников, и он не собирается препятствовать этим поставкам.
Это стало решающим фактором, влияющим на позицию Сербии в свете недавней поддержки со стороны США, НАТО и ЕС в отношении ситуации в Косово. Вучич заявил, что Сербия стремится действовать «нейтральным образом», но признал, что часть оружия может оказаться на Украине.
Президент Сербии подчеркнул, что, хотя его страна действует рискованно в отношениях с Москвой и Западом, она не будет помогать России в проведении спецоперации. Он отметил, что Сербия присоединилась к осуждающим резолюциям ООН и соблюдает реэкспортные ограничения. Однако Вучич не ожидает прорыва в отношении ситуации на севере Косово.
Ранее в апреле Вучич заявил, что США приобретают значительную часть продукции оборонной промышленности Сербии, и признал возможность поставок оружия на Украину, как и в случае с другими странами.