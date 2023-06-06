Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не против продажи боеприпасов посредникам, которые переправляют их в Киев. Об этом сообщает во вторник, 6 июня, РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

Вучич отметил, что ему известны отчеты правительства США о том, что сербские боеприпасы попали на Украину через посредников, и он не собирается препятствовать этим поставкам.

Это стало решающим фактором, влияющим на позицию Сербии в свете недавней поддержки со стороны США, НАТО и ЕС в отношении ситуации в Косово. Вучич заявил, что Сербия стремится действовать «нейтральным образом», но признал, что часть оружия может оказаться на Украине.