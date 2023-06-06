    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 14

    3 м/с, ю-з

    764мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd81.33eur87.03

    FT: Вучич не препятствует продаже оружия на Украину через посредников

    1498
    обсудить

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не против продажи боеприпасов посредникам, которые переправляют их в Киев. Об этом сообщает во вторник, 6 июня, РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

    Вучич отметил, что ему известны отчеты правительства США о том, что сербские боеприпасы попали на Украину через посредников, и он не собирается препятствовать этим поставкам.

    Это стало решающим фактором, влияющим на позицию Сербии в свете недавней поддержки со стороны США, НАТО и ЕС в отношении ситуации в Косово. Вучич заявил, что Сербия стремится действовать «нейтральным образом», но признал, что часть оружия может оказаться на Украине.

    Президент Сербии подчеркнул, что, хотя его страна действует рискованно в отношениях с Москвой и Западом, она не будет помогать России в проведении спецоперации. Он отметил, что Сербия присоединилась к осуждающим резолюциям ООН и соблюдает реэкспортные ограничения. Однако Вучич не ожидает прорыва в отношении ситуации на севере Косово.

    Ранее в апреле Вучич заявил, что США приобретают значительную часть продукции оборонной промышленности Сербии, и признал возможность поставок оружия на Украину, как и в случае с другими странами.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Александр ВучичУкраинаЗападОружие
    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close