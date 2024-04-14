На Востоке нужно показывать силу. Журналист Михаил Гуревич — о реакции общества Израиля на атаку Ирана

В ночь на воскресенье, 14 апреля, иранские беспилотники и ракеты попытались атаковать Израиль после удара по консульству Ирана в сирийском Дамаске. Об этом предупреждали мировые СМИ почти две недели. Живущий в Тель-Авиве журналист и автор телеграм-канала «Коля Хадашом» Михаил Гуревич ответил на вопросы «Фонтанки»: было ли чувство третьей мировой? Как израильское общество готовилось к нападению? Зачем такая атака Ирана и ждать ли ответных действий со стороны Израиля?



Фото: Ralf Harde \.tassphoto Поделиться Поделиться





— О планах Ирана на атаку сообщали больше недели назад. Как это воспринималось обществом?



— Когда вам говорят, что это будет «рой» ракет, то это слишком образное обозначение предстоящей атаки, которое не вызывает большого доверия. Что такое «рой»? Это не 10 и 20 ракет, а что-то бесконечное. В первые дни, наверное, израильтяне опасались. Однако чем больше говорилось про эти «рои», тем меньше в них верилось. Считалось, что, возможно, Иран ответит, но представить атаку масштаба вчерашней ночи, наверное, большинство израильтян не могли.



В последние годы американская разведка демонстрирует точность предсказаний, но все-таки есть недоверие, которое сложилось во времена войны в Ираке, когда у режима Саддама Хуссейна якобы было химическое оружие, а потом его не оказалось. Как-то за американцами сложился образ громогласных обвиняющих без необходимой на то базы. В этот раз они оказались точны.

Чем больше времени проходило после 1 апреля, когда неизвестные ВВС атаковали консульство в Сирии (Иран считает Израиль виновником атаки на консульство республики в Дамаске, где погибли высокопоставленные офицеры КСИР. — Прим. ред.), тем больше людям казалось, что ответ будет, но где и как — непонятно. Многие помнили реакцию Ирана на ликвидацию генерала Сулеймани, когда они, по словам Трампа, чуть ли не координировали ответный удар и американцам позволили вывести солдат из казарм, чтобы показать как бы разрушение базы США. Поэтому израильтяне испытали скорее скепсис.



— Когда стало известно, что уже летят из Ирана дроны и ракеты, то как отреагировали люди?



— Надо иметь в виду, что сегодня первый день школьных каникул. Первое сообщение за час до объявления начавшейся атаки изменило работу службы тыла. Оно касалось отмены всех школьных мероприятий, детских лагерей и так далее. Родителям необходимо было как-то пристроить детей. Этим занимались, потом появились сообщения о закрытии аэропорта Бен-Гурион. Очень многие были заняты тем, чтобы понять, что делать с авиабилетами и бронью гостиниц. Сегодня, по предварительным данным, должен был состояться рекорд по обслуживанию пассажиров в Бен-Гурионе с начала войны 7 октября . Планировалось, что через него пройдут 50 тысяч человек.



После появления сообщений о вылетевших дронах достаточно быстро все посчитали время полета из Ирана — 7–9 часов . Крылатая ракета — за два часа, а баллистическая — за 12 мину т.

Когда летели дроны, то создалось ощущение предновогодней ночи. Главное событие должно случиться после, а пока просто сидим ждем. Я знаю людей, которые отправились в убежище. Почти у каждого дома есть встроенное бомбоубежище — одна из комнат выполняет роль бронированной комнаты. Некоторые отправились в общественные бомбоубежища, которые есть практически в каждом районе. Кто-то распечатал бутылку алкоголя, решив, что это хорошая причина, чтобы выпить.



Никуда не девается война в Газе — народ к атакам ракет достаточно привычен. Другое дело, что обычно они мгновенно происходят. Все были готовы, но непонятно было, как относиться к отложенному удару.

Я работал, написал несколько статей, записал несколько эфиров и вел свой телеграм-канал. Мне кажется, что информационщикам в такой ситуации проще всех.



— Уточню. Паники не было?

— Паника была несколько раз за прошедшие две недели. Например, закупали люди воду. С начала войны 7 октября были указания службы тыла всегда иметь в запасе 6 бутылок воды и запасы консервов. У большинства людей эти запасы и так есть. Иранские СМИ сообщали о панике у нас. Но никакой паники не было.



— Не было мыслей, что начинается новая мировая война?

— В Израиле эта мысль возникает регулярно. Иногда многие тут исходят из того, что нас пронесет, потому что здесь третья, четвертая или пятая мировая война бесконечно продолжаются. Для многих факт атаки с территории Ирана был, так сказать, более понятным. Когда постоянно воюешь с парамилитарными объединениями и группировками, то атака со стороны суверенного государства воспринимается как нечто более простое для решений. Понятно, как воевать с государством, куда сложнее воевать с различными прокси.

Кроме пострадавшей 10-летней девочки из бедуинской семьи, которая сейчас лечится в больнице, никакого ущерба нет. Пока Израиль имеет широкие возможности для выработки ответа, поэтому ощущения, что мир закончится прямо сейчас, скорее не было.

— Вы сами видели в небе дроны или ракеты?



— Я слышал вертолеты и самолеты в течение ночи. Обычно в моем районе всё спокойно, но я живу в большом Тель-Авиве. Основные действия происходили на юге — в районе пустыни Негев и города Димона, в Эйлате, куда хуситы запустили ракеты, на Голанских высотах и также в Иерусалиме.

В Иерусалиме, надо отметить, Израиль перехватывал ракеты прямо над мечетью Аль-Акса. По сути, Израиль защищал мусульманские святыни, а одна из причин нападения ХАМАС декларировалась, что якобы злые евреи хотят разрушить мечеть Аль-Аксу и разрушить третий храм. То же самое происходило на палестинских территориях. Есть кадры, когда ракета сбивается над городами Рамаллой и Шхемом. Там за минувшую ночь сирена звучала более 700 раз.

— Как вы думаете, зачем такая атака была нужна Ирану? Мне кажется, что нам, в России сложно понять происходившее.



— На Ближнем Востоке есть определенные законы. Главная ошибка, когда европейцы пытаются мерить нашу реальность своими мерками. На Востоке для того, чтобы сохранить лицо, нужно показать силу. Если ты силу не показал, то проиграл. После 1 апреля, я уверен, многочисленные прокси Ирана — «Хезболла» и хуситы — задавались вопросом об отсутствии реакции со стороны Ирана. Вы нас заставляете бороться, а сами никак не реагируете. Иран попал в определенный цугцванг, когда нужно было отреагировать, несмотря на то, что режим аятолл десятилетия избегал столкновения с Израилем.



— Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Агари сообщил, что ПВО сбила 99 % беспилотников и ракет. В Иране заявляют обратное. Что тут справедливо?

— Израиль — маленькое государство. Здесь скрыть какие-то последствия от разрушений и тем более смерти граждан достаточно сложно. Кроме того, Израиль демократическое государство с независимой прессой. Задержки в сообщениях могут быть, если надо сначала уведомить, например, семью о гибели. Все журналисты, в том числе я, получают информацию задолго до того, как об этом разрешает сообщить военная цензура. Каким-то образом скрыть последствия серьезного ущерба просто бы не получилось.



— Что говорят сейчас об ответном ударе и каковы, по вашему мнению, настроения в обществе Израиля по этому поводу?

— В обществе скорее настроения, безусловно, ответного удара. Это, опять же, Ближний Восток. По нам ударили — мы должны ударить. Некоторые политики, к сожалению, поддерживают эти настроения. В частности, скандально известный министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Он заявил, что нужно отреагировать в стиле «хозяин сошел с ума».

Это выражение обычно используется на рынке, когда перед началом субботы продавцы распродают оставшийся товар. Они кричат: «Хозяин сошел с ума — всё за полшекеля или за шекель». Базарное выражение, но призывающие руководство страны к резким и мощным ответам.



В течение ночи проходило заседание правительства. Там постановили, что все оперативные действия будет принимать кабинет войны: премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант и министр Бени Ганц, который в прошлом был главой Генштаба. Сейчас продолжаются заседания, пока нет никаких утечек относительно какого-либо решения. Из-за отсутствия у Израиля есть временное пространство для организации удара, израильтяне могут дольше думать, считать и готовиться.



Также чаще раздаются голоса, что нельзя забывать, что в Газе продолжается война. У нас уже есть война, а ведение боевых действий на несколько фронтов — сложная вещь. Без союзников тут не обойтись. Американцы заявили, что они на стороне Израиля в вопросе обороны. Ничего не сказано по поводу нападения. Сегодня мы опять всецело пользуемся поддержкой мирового сообщества: западных стран, стран Европы. Минувшей ночью, наверное, впервые была продемонстрирована в действии работа такого негласного оборонного союза: Великобритания, США, Израиль, Египет, Иордания, по сути еще Саудовская Аравия с ОАЭ.



Возможно, что вопрос нормализации отношений с саудитами мог бы стать достойным ответом на подобную атаку, потому что Иран опасается этого союза. Если Нетаньяху продавит американцев и саудитов на подписание такого соглашения, то это было бы достойной реакцией.

