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    Война на Ближнем Востоке

    В Иране заявили, что оповестили соседние страны об атаке на Израиль за 72 часа

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    Иранские власти проинформировали соседние страны о готовящейся атаке на Израиль за трое суток до начала. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, передает телеканал Al Hadath 14 апреля.

    «Мы оповестили соседние страны за 72 часа до удара», — заявил он. Иран также проинформировал США, что атака на территорию Израиля носила «ограниченный характер».

    Что касается ответного удара, еврейскому государству предстоит определиться, попытается ли оно «разбить всю посуду» или предпримет что-то более размеренное, сообщил телеканал CNN со ссылкой на израильского чиновника.

    Между тем в Тель-Авиве и Иерусалиме сегодня открыли пункты для сдачи крови. «MDA [служба] просит людей сдавать кровь, чтобы в стране было достаточно крови на случай чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении издания The times of Israel.

    В ночь на 14 апреля Иран нанес удар по Израилю беспилотниками и крылатыми ракетами. Всего было задействовано порядка 300 БПЛА и ракет. Согласно сообщению Израиля, 99% из них были перехвачены. О том, что происходило минувшей ночью, читайте здесь.

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