    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 8

    0 м/с, штиль

    756мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd93.44eur99.73

    Цветы в шоке. В Ботаническом саду Петербурга жалуются на невоспитанных гостей

    2498
    6 комментариев

    Ботанический сад имени Петра Великого опубликовал 13 апреля послание своим гостям. Точнее, тем из них, кому приходится объяснять казалось бы очевидное — «по газонам не ходить!».

    «Дорогие друзья! Нет слов, позволяющих цензурно выразить эмоции по поводу массового нарушения правил посещения нашего Сада», — эмоционально высказались сотрудники сада в тг-канале.

    Судя по фото, которыми ботаники проиллюстрировали свои слова, главные враги красоты — старшеклассницы, мечтающие о селфи в цветах, а также невоспитанные дети и их невоспитанные родители.

    В погоне за красивым кадром эти категории гостей вытаптывают те самые галантусы (научное название подснежников), которыми так восхищаются.

    ПоделитьсяПоделиться

    «В Саду множество мест, где можно сделать красивое фото с первоцветами, не нарушая правила и не вредя коллекции. Мы благодарны каждому, кто не поддается стадному инстинкту и не ухудшает ситуацию с газонами в нашем Саду и в любом другом парке и заповеднике», — сказано в сообщении официального тг-канала Сада.

    Напомним, подснежник, или Галантус (Galanthus) — род многолетних трав семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae). Включает 19 видов и два гибрида естественного происхождения.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ГалантусыБотанический сад
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ28
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close