Цветы в шоке. В Ботаническом саду Петербурга жалуются на невоспитанных гостей

Ботанический сад имени Петра Великого опубликовал 13 апреля послание своим гостям. Точнее, тем из них, кому приходится объяснять казалось бы очевидное — «по газонам не ходить!».
«Дорогие друзья! Нет слов, позволяющих цензурно выразить эмоции по поводу массового нарушения правил посещения нашего Сада», — эмоционально высказались сотрудники сада в тг-канале.
Судя по фото, которыми ботаники проиллюстрировали свои слова, главные враги красоты — старшеклассницы, мечтающие о селфи в цветах, а также невоспитанные дети и их невоспитанные родители.
В погоне за красивым кадром эти категории гостей вытаптывают те самые галантусы (научное название подснежников), которыми так восхищаются.
«В Саду множество мест, где можно сделать красивое фото с первоцветами, не нарушая правила и не вредя коллекции. Мы благодарны каждому, кто не поддается стадному инстинкту и не ухудшает ситуацию с газонами в нашем Саду и в любом другом парке и заповеднике», — сказано в сообщении официального тг-канала Сада.
Напомним, подснежник, или Галантус (Galanthus) — род многолетних трав семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae). Включает 19 видов и два гибрида естественного происхождения.