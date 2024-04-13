Цветы в шоке. В Ботаническом саду Петербурга жалуются на невоспитанных гостей

Ботанический сад имени Петра Великого опубликовал 13 апреля послание своим гостям. Точнее, тем из них, кому приходится объяснять казалось бы очевидное — «по газонам не ходить!».

«Дорогие друзья! Нет слов, позволяющих цензурно выразить эмоции по поводу массового нарушения правил посещения нашего Сада», — эмоционально высказались сотрудники сада в тг-канале.



Судя по фото, которыми ботаники проиллюстрировали свои слова, главные враги красоты — старшеклассницы, мечтающие о селфи в цветах, а также невоспитанные дети и их невоспитанные родители.