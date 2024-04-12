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    Блогер Портнягин сообщил, что его жену отпустили после допроса в СКР через 15 часов

    1984
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    Супругу предпринимателя и блогера Дмитрия Портнягина (Трансформатора) отпустили после допроса по делу о неуплате налогов, сообщил сам блогер в телеграм-канале поздно вечером 11 апреля.

    «Мы приняли решение в экстренном режиме закрыть все штрафы и пени досрочно, не дожидаясь решения суда. Катю отпустили из Следственного комитета домой спустя 15 часов»,— рассказал он.

    Напомним, вчера стало известно о возбуждении в отношении Портнягина уголовного дела по статьям о неуплате налогов и отмывании денег. Правоохранители провели обыски у него дома, а также в принадлежащих ему бизнес-клубе Club 500 и банном комплексе Siberia. Его жену задержали. Портнягин в тот же день пообещал выплатить долг в 64 миллиона рублей, и чуть позже в СКР подтвердили, что он полностью возместил ущерб по делу. Сам он, по его словам, находится сейчас в зоне СВО.

    Портнягин — бизнесмен, бизнес-коуч, блогер и автор серии книг «Трансформатор», основатель закрытого бизнес-клуба Сlub 500. Ведет YouTube-канал «Трансформатор», на который подписаны 1,46 млн человек, и одноименный телеграм-канал.

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