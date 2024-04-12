Блогер Портнягин сообщил, что его жену отпустили после допроса в СКР через 15 часов

Супругу предпринимателя и блогера Дмитрия Портнягина (Трансформатора) отпустили после допроса по делу о неуплате налогов, сообщил сам блогер в телеграм-канале поздно вечером 11 апреля.
«Мы приняли решение в экстренном режиме закрыть все штрафы и пени досрочно, не дожидаясь решения суда. Катю отпустили из Следственного комитета домой спустя 15 часов»,— рассказал он.
Напомним, вчера стало известно о возбуждении в отношении Портнягина уголовного дела по статьям о неуплате налогов и отмывании денег. Правоохранители провели обыски у него дома, а также в принадлежащих ему бизнес-клубе
Портнягин — бизнесмен, бизнес-коуч, блогер и автор серии книг «Трансформатор», основатель закрытого бизнес-клуба