Блогер Портнягин сообщил, что его жену отпустили после допроса в СКР через 15 часов

Супругу предпринимателя и блогера Дмитрия Портнягина (Трансформатора) отпустили после допроса по делу о неуплате налогов, сообщил сам блогер в телеграм-канале поздно вечером 11 апреля.



«Мы приняли решение в экстренном режиме закрыть все штрафы и пени досрочно, не дожидаясь решения суда. Катю отпустили из Следственного комитета домой спустя 15 часов»,— рассказал он.

