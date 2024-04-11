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    В отношении блогера Портнягина возбудили уголовное дело о неуплате налогов

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    1 комментарий

    В отношении бизнесмена и популярного российского блогера Дмитрия Портнягина возбуждено уголовное дело по статьям о неуплате налогов и отмывании денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах в четверг, 11 апреля.

    «В отношении Дмитрия Портнягина расследуется уголовное дело по статьям 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов) и 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денег или иного имущества)», — говорится в сообщении.

    По данным источника, сейчас в компаниях бизнесмена проходят обыски.

    Информацию об обысках и задержании жены бизнесмен подтвердил в своем telegram-канале. По его словам, сейчас он находится в зоне СВО.

    «Сегодня в 7:00 по московскому времени в мой дом, офис, дачу приехали оперативники с обысками, задержали супругу Екатерину Портнягину», — написал он.

    Бизнесмен также подчеркнул, что не будет дожидаться решения суда. Он пообещал оплатить все долги по налогам, общая сумма которых составила около 64 миллионов рублей.

    Дмитрий Портнягин — бизнесмен, основатель Сlub 500 (международный закрытый бизнес-клуб), бизнес-коуч, блогер и автор серии книг «Трансформатор». Ведет YouTube-канал «Трансформатор», на который подписаны 1,46 млн человек.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Следственный комитет прекратил уголовное дело о неуплате налогов в отношении блогера Лерчек.

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    Комментарии 1

    Ганс-Дитрих Геншер11 Апр 2024 в 13:07
    Супер, пора по всем этим коучам пройтись катком.
    +1−0
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