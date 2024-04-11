В отношении блогера Портнягина возбудили уголовное дело о неуплате налогов

В отношении бизнесмена и популярного российского блогера Дмитрия Портнягина возбуждено уголовное дело по статьям о неуплате налогов и отмывании денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах в четверг, 11 апреля.



«В отношении Дмитрия Портнягина расследуется уголовное дело по статьям 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов) и 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денег или иного имущества)», — говорится в сообщении.



По данным источника, сейчас в компаниях бизнесмена проходят обыски.

