В отношении блогера Портнягина возбудили уголовное дело о неуплате налогов

В отношении бизнесмена и популярного российского блогера Дмитрия Портнягина возбуждено уголовное дело по статьям о неуплате налогов и отмывании денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах в четверг,
«В отношении Дмитрия Портнягина расследуется уголовное дело по статьям 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов) и 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денег или иного имущества)», — говорится в сообщении.
По данным источника, сейчас в компаниях бизнесмена проходят обыски.
Информацию об обысках и задержании жены бизнесмен подтвердил в своем telegram-канале. По его словам, сейчас он находится в зоне СВО.
«Сегодня в 7:00 по московскому времени в мой дом, офис, дачу приехали оперативники с обысками, задержали супругу Екатерину Портнягину», — написал он.
Бизнесмен также подчеркнул, что не будет дожидаться решения суда. Он пообещал оплатить все долги по налогам, общая сумма которых составила около 64 миллионов рублей.
Дмитрий Портнягин — бизнесмен, основатель Сlub 500 (международный закрытый бизнес-клуб), бизнес-коуч, блогер и автор серии книг «Трансформатор». Ведет YouTube-канал «Трансформатор», на который подписаны
Ранее «Фонтанка» писала, что Следственный комитет прекратил уголовное дело о неуплате налогов в отношении блогера Лерчек.