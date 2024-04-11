Банная занавеска, теплая скульптура и болеющие за «Спартак». Что и где сейчас смотреть в галереях Петербурга — опыт «Фонтанки»

Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В крупных музеях всегда ажиотаж, и уединиться с искусством больше шансов в галереях, которых в Петербурге много на любой вкус. Большинство из них предлагают вовсе не что-то агрессивно экстравагантное и непонятное, а вполне традиционную живопись, графику и скульптуру. Обозреватель «Фонтанки» прошлась в стороне от натоптанных троп и самых очевидных локаций, но сумела найти проекты с определенным уровнем качества произведений и перспективами на арт-рынке.



Арт-центр «Пушкинская, 10» В легендарном арт-центре есть много интересных мест, и среди них — третья инкарнация галереи «Люда», когда-то названной в честь соседки художника Петра Белого по дому на Моховой, галерея Navicula Artis, Музей нонконформистского искусства и не только.

Вход через арку на Лиговском проспекте, затем мимо бара Fish Fabrique (тоже легенда!) во двор, ещё раз через арку, затем вы упрётесь в забор, но слева и справа будут двери в корпус «В» и «С».

«Люда» находится на седьмом этаже корпуса «В», работает со среды по субботу с 16 до 20 часов, впрочем, «Фонтанка» застала галерею открытой в субботу на пару часов раньше. Хотя на пожарном щитке у двери кто-то написал: «Мы пришли к вам в гости, а тут всё закрыто. Обидно». Подниматься стоит по лестнице — во-первых, физкультура, во-вторых, есть красивые фоны для фотографий.



Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В самой «Люде» белые стены, диван (тоже белый), несколько залов. В галерее до 21 апреля идёт выставка Пети Кирюши — «Закрыв глаза, смотреть на солнечный свет. Тёмное». Медитативная живопись цветовых пятен, не перегружающая мозг. Напротив «Люды» — галерея «Арт-лига», там можно взять общий билет на все выставки арт-центра за 450 рублей, но если вы более-менее молоды, возможно, с вас как со студент/ки возьмут двести пятьдесят рублей.



В галерее Navicula Artis (ещё одна легенда — первым куратором здесь был искусствовед Иван Чечот, затем курировать проект стал Глеб Ершов) более свежий ремонт и сейчас идёт (до 14 апреля) ретроспектива художников Кирилла Или и Анатолия Павлова. Дизайн напоминает стильную шторку в ванной (без шуток удачное решение). Можно мониторить страницу галереи на сайте арт-центра — все выставки тут разные, авторы и концепции сильно отличаются. Работает галерея на четвёртом этаже корпуса «В» «Пушкинской, 10» со среды по пятницу с 16 до 20 часов, в выходные с 12 до 20.



Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Большом зале Музея нонконформистского искусства на четвёртом этаже арт-центра до 21 апреля показывают «Закликание птиц» — проект, названный в честь древнего славянского обряда призыва весны (по-настоящему актуальная концепция). Здесь — новые работы Олега Котельникова, Олега Маслова, Игоря Орлова, Юлия Рыбакова. Музей видит свою миссию в исследовании нонконформизма, «второй культуры» в СССР. Впрочем, сейчас речь идёт уже о наследии того периода и работах, созданных нонконформистами в 2020-е. Подходящее место, чтобы расширить горизонт понимания искусства XX века и найти его связи с современной культурой. Музей открыт со среды по пятницу с 16 до 20 часов и с 12 до 20 в выходные.



Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пространство Air Центра Art&Science Университета ИТМО Биржевая линия Васильевского острова (хотя часть проектов проходит в историческом здании Домовой церкви на улице Ломоносова) — неочевидное место силы для ценителей современного искусства. Центр Art&Science видит целью институциональное развитие научно-технологического искусства, и с привычным арт-миром — хоть «официальным», хоть нет — здешние проекты не связаны.

Образ художника-творца тут растворяется в соавторстве с живыми тканями и технологиями, о существовании которых вы могли даже не подозревать, а общая открытость внушает оптимизм. На одной из выставок можно было поучаствовать в приготовлении кваса, на другой — побывать в тёплом пространстве, наполненном ароматом грудного молока, со скульптурой (также тёплой), на которую можно было лечь. В отличие от некоторых галерей, работающих только «для своих», Центр Art&Science активно ведёт соцсети, приглашает на публичные мероприятия, после завершения выставок сохраняет медиации по ним в онлайн-формате.

Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Устремлённость в будущее не мешает работе с более традиционными институциями, например Библиотекой имени Маяковского. Новости о выставках в пространстве Air и на других площадках публикуют в соцсетях, на некоторые проекты вход бесплатный. Электронный билет обычно можно взять на месте. Традиционно в конце весны ИТМО открывает выставку проектов выпускников магистерской программы Art&Science. А недавно о своем будущем сотрудничестве с пространством «Фонтанке» рассказали в Доме радио.



Nikolay Evdokimov Gallery Отыскать сюда путь не дано никому, кроме тех, кто уже знает, как идти, но усилия себя оправдают. Время работы лучше уточнять на сайте, в случае с разными проектами оно может отличаться. Кроме того, перед визитом нужно заполнить анкету и купить билет (весьма недешевый). Если на этой стадии вы не раздумали, то, прибыв на Кирочную улицу, нужно зайти в арку нужного дома, найти там дверь справа от вывески «Ломбард», подняться до белой двери (она одна такая в парадной), зайти в квартиру и — наслаждаться искусством. Сейчас там выставка работ Надежды Косинской — монументальная живопись, которая хорошо смотрелась бы в музее, но и в квартире тоже выглядит неплохо (спасибо высоким потолкам и просторным комнатам старого фонда).



Зачем нужно анкетирование и как это — жить в квартире-галерее, «Фонтанка» поинтересовалась у самого галериста, специалиста по ленинградскому искусству 1980–1990-х Николая Евдокимова.

«В душе мы, конечно, леваки, но экономика диктует свои правила, — поясняет он ценообразование. — Мы бы, может, и хотели сделать это место доступным для всех с билетами по сто рублей, но это физически невозможно и просто нецелесообразно. Сейчас билет стоит две тысячи рублей, перед покупкой нужно заполнить анкету на сайте. Если мы по этой анкете понимаем, что запрос человека никак не коррелирует с тем, что он у нас увидит, и, скорее всего, мы друг другу не подходим, то можем отказаться от встречи. Были случаи, когда люди приходили, смотрели и говорили: «Ой, а это что, всё? А это что, искусство?» Сейчас мы стараемся этого избежать».



Между тем квартира Николая и его супруги Алины — настоящее петербургское интеллигентское гнездо с разномастной, стильной и фотогеничной мебелью, комнатой-хранилищем, напоминающей эрмитажный кабинет. Николай и Алина работают в основном для людей, которые могут что-то приобрести в галерее, видят её как площадку, через которую художники могут выйти на рынок и где коллекционеры открывают новые имена.



Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Фото: предоставлено организаторами Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Фото: предоставлено организаторами Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Фото: предоставлено организаторами Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Гостей я встречаю сам, рассказываю о выставке, о работах, о художниках, вся программа рассчитана примерно на полтора-два часа, — говорит Николай. — Это больше формат лекции: погружение в контекст современного российского арт-рынка, экскурсия. Бывают группы максимум по десять-пятнадцать человек, но чаще это индивидуальные туры. У нас всё-таки жилая квартира, здесь ограничена проходимость и наши силы. Иногда гости думают, что мы приходим сюда работать, а потом куда-то уедем — «домой». Но нет, мы и правда тут живём! Давно живём в этой квартире, обставляем её мебелью на свой вкус, например сейчас сделали новую обивку для дивана XIX века».



В открытом формате галерея работает с 2020 года, хотя выставки тут делали и раньше.

«В 2018 году у нас прошла выставка Дмитрия Сироткина. — вспоминает Николай. — Потом эти работы Дмитрия показывали уже в Эрмитаже, они стали частью совместного с Аркадием Ипполитовым проекта Winterreise. Была выставка Алены Петит, бывали съемки проектов Владика Монро. Многие вещи, которые сейчас можно увидеть на посвящённой Аркадию Ипполитову выставке Melancholia в KGallery, происходят из нашего собрания».

Студия Дмитрия Сироткина Дмитрий Сироткин — фотограф, художник, дизайнер книг, работает в редакционно-издательском отделе Эрмитажа. В его студию на Гангутской водят туры, в марте там проходила выставка «Анатомия натюрморта». Анонсы туров стоит ловить в соцсетях и на сайте галереи, по времени они занимают полтора-два часа, билет стоит две тысячи рублей.



Арт-центр «Борей»

Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанки.ру» Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Борей» находится в уютном подвале, каждые две недели там меняется экспозиция объединения «Parazit», и в целом это образцовый петербургский «подвал с искусством». Вход свободный (но приветствуется донейшн, также в арт-центре есть киоск), работает «Борей» со вторника по субботу с 12 до 20 часов. До 20 апреля показывают работы Анатолия Заславского и Даниила Троянова на тему воды (живопись), много видов Петербурга. Про все текущие выставки можно почитать на сайте арт-центра. Корреспондента «Фонтанки» сильно зацепила небольшая экспозиция фотографий Владимира Брылякова «Прощание с дедом Мишей» — снимков, созданных около 1974 года. Семья прощалась с дедом-фронтовиком, который после войны отсидел пять лет за пять килограммов зерна, взятых из посевного запаса, чтобы люди в деревне не умерли от голода.



Namegallery Если вы шли в Эрмитаж или Русский музей, но увидели очередь и передумали, можно зайти в Namegallery на Большой Конюшенной. Красивый потолок и отличный вид из окна, минималистичный интерьер. До 27 апреля там показывают работы Димы Королёва (известен также под псевдонимом самуилл маршак), где в кураторском тексте предательски обнаруживается фраза: «Хозяева, присевшие у телевизора в углу за просмотром матча "Спартака"». В работах заметна рефлексия на тему постсоветскости и как будто желание вернуться в момент, когда нынешние миллениалы ходили с мамой в прилавочные магазины с пустыми полками и едва могли заглянуть за этот самый прилавок. Галерея работает со вторника по субботу с 11 до 19 часов, вход свободный.



Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





One’s Mind Gallery По такому же принципу можно зайти в One’s Mind Gallery в Шведском переулке. Прямо сейчас там выставок нет, но за обновлениями можно следить в Telegram. В марте в галерее проходила ярмарка современного искусства — так что при желании можно стать начинающим коллекционером.

Open You

Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В галерее Open You (Басков переулок, галерея открыта со вторника по субботу с 13 до 20 часов, вход свободный) до 4 мая идёт персональная выставка петербургской художницы Екатерины Ермолаевой «chaos», посвящённая причудливому преломлению предметов и пейзажей повседневности в живописи. Реквизит и свет, напоминающий метафизическую живопись Джорджо де Кирико, камерное пространство, белые стены, потолок с лепниной. Хороший вариант, чтобы приобщиться к современному петербургскому искусству, гуляя по улочкам и кафе в районе между «Площадью Восстания» и «Чернышевской».



Myth В этом же районе — на улице Чайковского — сейчас закрытая на реэкспозицию, но достойная галерея Myth (когда открыта, работает со вторника по воскресенье с 11 до 19 часов, билет стоит 200 рублей). 19 апреля тут открывают выставку Людмилы Барониной «В королевстве кривых зеркал», обещают иронию над человеческими пороками, графические работы и расшитые панно. Выставки в галерее бывают как лаконично-минималистичные, так и довольно экспрессивные, здесь показывают российских художников, имена которых на слуху у всех, кто хотя бы по касательной интересуется современным искусством: Ирину Корину, Лизу Бобкову, Петра Кирюшу, Никиту Селезнёва. Отличный вариант для «обзорной экскурсии» по современному искусству.

«WöD» Изначально бар в уютном дворе Дома композиторов в самом центре города совмещался с графическим кабинетом, однако в 2022 году архив кабинета графики за 2017–2021 годы (каталоги художников и выставок, которые проходили здесь) отправился в петербургский филиал «Гаража» в Новой Голландии. Архив работает по предварительной договорённости, а в баре по-прежнему проходят выставки: например, сейчас показывают фотографии Сергея Подгоркова — фотографа из Новгорода, который среди прочего работал мотористом на Балтийском заводе и фотографом судебно-медицинской экспертизы.



Галерея «Сарай» во дворе Фонтанного дома

Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ещё одна кураторская вотчина Петра Белого. До 21 апреля в «Сарае» — выставка Петра Кирюши «Закрыв глаза, смотреть на солнечный свет. Светлое», дополняющая проект в галерее «Люда». «Сарай» можно рекомендовать всем, кто приходит в сад Фонтанного дома и не прочь посмотреть современное искусство в камерном пространстве. Галерея работает с 10:30 до 13:30 каждый день, кроме понедельника, по средам — с 12 до 20 часов, билет стоит 100 рублей.



Анастасия Семенович, специально для «Фонтанки.ру»

