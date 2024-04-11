Берегите глаза. Ветер поднимает волны и пыльные бури в Петербурге

В Петербурге солнечно, но ветрено. И хоть деревья в городе не валит, гулять по улицам местами может быть довольно неприятно, особенно на мостах.

Порывы ветра гоняют по тротуарам песок и поднимают в воздух тучи пыли. Прохожие вынуждены отворачиваться и закрывать лицо руками. Но вероятно «осадочек» все равно будет хрустеть на зубах и колоть глаза.