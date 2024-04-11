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    Берегите глаза. Ветер поднимает волны и пыльные бури в Петербурге

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге солнечно, но ветрено. И хоть деревья в городе не валит, гулять по улицам местами может быть довольно неприятно, особенно на мостах.

    Порывы ветра гоняют по тротуарам песок и поднимают в воздух тучи пыли. Прохожие вынуждены отворачиваться и закрывать лицо руками. Но вероятно «осадочек» все равно будет хрустеть на зубах и колоть глаза.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    В остальном же погода скорее радует. На градуснике — +11. На небе — ясное солнце в обрамлении легких облаков. В Неве плещутся волны, захлестывая спуски с набережных. И за красивыми кадрами охотятся не только фотографы «Фонтанки».

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    Вечером же синоптики обещают Петербургу небольшой дождь. В пятницу в городе тоже ждут сильный ветер и дожди в отдельных районах.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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