    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 4

    4 м/с, зап

    761мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd93.22eur101.23

    Прогнавший жару в Петербурге атмосферный фронт продолжает делать погоду

    3782
    обсудить
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    В Петербурге начинает холодать, но, по крайней мере, в ближайшие три дня будет появляться солнце. Сегодня утром в городе ясно.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 апреля в городе облачно с прояснениями, вечером небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы сильного. В 8 утра — плюс 7 градусов, днем — плюс 9–11.

    Холодный атмосферный фронт, резко понизивший температуру вчера вечером, сегодня движется дальше на юго-восток — и продолжает затягивать за собой новые порции холодного воздуха и очаги кратковременных дождей. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы, во второй половине дня показания барометров будут падать, сообщает центр «ФОБОС».

    12 апреля, по прогнозу СЗ УГМС, облачно с прояснениями, ночью дождь, в первой половине дня небольшой, 8–10 градусов тепла. 13 апреля — без существенных осадков, ночью 2–4 градуса, днем 11–13.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеПрогноз погоды
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close