Прогнавший жару в Петербурге атмосферный фронт продолжает делать погоду

В Петербурге начинает холодать, но, по крайней мере, в ближайшие три дня будет появляться солнце. Сегодня утром в городе ясно.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 апреля в городе облачно с прояснениями, вечером небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы сильного. В 8 утра — плюс 7 градусов, днем — плюс 9–11.
Холодный атмосферный фронт, резко понизивший температуру вчера вечером, сегодня движется дальше на юго-восток — и продолжает затягивать за собой новые порции холодного воздуха и очаги кратковременных дождей. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы, во второй половине дня показания барометров будут падать, сообщает центр «ФОБОС».
12 апреля, по прогнозу СЗ УГМС, облачно с прояснениями, ночью дождь, в первой половине дня небольшой, 8–10 градусов тепла. 13 апреля — без существенных осадков, ночью 2–4 градуса, днем 11–13.