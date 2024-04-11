Прогнавший жару в Петербурге атмосферный фронт продолжает делать погоду

В Петербурге начинает холодать, но, по крайней мере, в ближайшие три дня будет появляться солнце. Сегодня утром в городе ясно.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 апреля в городе облачно с прояснениями, вечером небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы сильного. В 8 утра — плюс 7 градусов, днем — плюс 9–11.

