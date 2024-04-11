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    Внезапный самокатчик на Блюхера попал на видео. Водитель увернуться не успел

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    13 комментариев

    В соцсетях появилось видео ДТП с грузовой машиной и электросамокатчиком в Калининском районе Петербурга. Как все случилось, запечатлел видеорегистратор очевидца.

    Соцсети

    На записи видно, что грузовик с манипулятором, следовавший в среднем ряду, выехал на пешеходный переход на мигающий зеленый. Самокатчик стал пересекать дорогу, когда ему горел красный. Водитель автомобиля попытался уйти от столкновения в левую полосу, но избежать наезда не смог.

    К пострадавшему самокатчику бросились и люди в спецовках из манипулятора, и очевидцы ДТП. В полиции сообщали, что мужчина получил травмы средней тяжести. Его госпитализировали.

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    Комментарии 13

    houspi11 Апр 2024 в 16:02
    Один спешил на желтый, другой торопился на красный, навстречу успели оба.
    +1−0
    Басик11 Апр 2024 в 15:57
    Все таки я оказался прав, хоть и в шутку писал - самокатчик наехал на грузовичок. Людей им мало, грузовички сбивать пытаются, истребители двухколесные:))
    +0−0
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