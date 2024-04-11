Внезапный самокатчик на Блюхера попал на видео. Водитель увернуться не успел

В соцсетях появилось видео ДТП с грузовой машиной и электросамокатчиком в Калининском районе Петербурга. Как все случилось, запечатлел видеорегистратор очевидца.
Соцсети
На записи видно, что грузовик с манипулятором, следовавший в среднем ряду, выехал на пешеходный переход на мигающий зеленый. Самокатчик стал пересекать дорогу, когда ему горел красный. Водитель автомобиля попытался уйти от столкновения в левую полосу, но избежать наезда не смог.
К пострадавшему самокатчику бросились и люди в спецовках из манипулятора, и очевидцы ДТП. В полиции сообщали, что мужчина получил травмы средней тяжести. Его госпитализировали.