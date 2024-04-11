В ДТП на Блюхера пострадал самокатчик. Он попал под грузовик

В полиции уточнили данные о ДТП с самокатчиком, которое произошло утром 11 апреля в Калининском районе Петербурга. Пострадавший — не пешеход, а сам пользователь средства индивидуальной мобильности.



Около 10 часов утра у дома 9 по проспекту Маршала Блюхера 54-летний водитель грузового автомобиля наехал на 31-летнего электросамокатчика, рассказали в пресс-службе главка. Мужчина на самокате переезжал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. Ранее сообщавшаяся информация о наезде самокатчика на пешехода оказалась ошибочной.