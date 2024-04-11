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    В ДТП на Блюхера пострадал самокатчик. Он попал под грузовик

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    9 комментариев

    В полиции уточнили данные о ДТП с самокатчиком, которое произошло утром 11 апреля в Калининском районе Петербурга. Пострадавший — не пешеход, а сам пользователь средства индивидуальной мобильности.

    Около 10 часов утра у дома 9 по проспекту Маршала Блюхера 54-летний водитель грузового автомобиля наехал на 31-летнего электросамокатчика, рассказали в пресс-службе главка. Мужчина на самокате переезжал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. Ранее сообщавшаяся информация о наезде самокатчика на пешехода оказалась ошибочной.

    Пострадавшего госпитализировали с травмами средней степени тяжести. По факту ДТП ведется проверка, полиция выясняет все обстоятельства наезда.

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    Комментарии 9

    Басик11 Апр 2024 в 15:22
    То есть все таки самокат сбил грузовик который неспешно пересекал пешеходный? :))
    +0−0
    26404468111 Апр 2024 в 15:04
    так не грузовик сбил, а самокатчик под колеса сунулся, признать попыткой самоубийства общественно-опасным способом и штраф с самокатчика за нервное потрясение водителю
    +5−0
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