Самокатчик сбил пешехода на «зебре» на Маршала Блюхера

Пешеход угодил под колеса на «зебре» в Калининском районе Петербурга. Но не автомобиля, а электросамоката.

ДТП случилось утром 11 апреля на пешеходном переходе возле дома 7 по проспекту Маршала Блюхера, сообщил в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Андрей.