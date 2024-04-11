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    Самокатчик сбил пешехода на «зебре» на Маршала Блюхера

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    4 комментария
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    Пешеход угодил под колеса на «зебре» в Калининском районе Петербурга. Но не автомобиля, а электросамоката.

    ДТП случилось утром 11 апреля на пешеходном переходе возле дома 7 по проспекту Маршала Блюхера, сообщил в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Андрей.

    «Стоят две скорые и полиция. Остановлен манипулятор и чёрный «Солярис»», — рассказал он.

    Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 10:09 в районе дома 9 по проспекту Маршала Блюхера электросамокатчик сбил мужчину на пешеходном переходе. Пешеход получил травмы средней тяжести и был госпитализирован.

    По факту ДТП ведется проверка.

    UPD: По уточненной информации полицейского главка, под колеса все же попал самокатчик. Его сбил грузовой автомобиль. Подробнее читайте здесь.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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    Комментарии 4

    Карабас Барабас11 Апр 2024 в 14:27
    "под колеса все же попал самокатчик, его сбил грузовой автомобиль".
    Надеюсь водителя грузовика премируют, он же город чистит.
    +0−0
    Майор Пронин11 Апр 2024 в 14:04
    Началось!
    +3−0
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