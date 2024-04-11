Самокатчик сбил пешехода на «зебре» на Маршала Блюхера

Пешеход угодил под колеса на «зебре» в Калининском районе Петербурга. Но не автомобиля, а электросамоката.
ДТП случилось утром 11 апреля на пешеходном переходе возле дома 7 по проспекту Маршала Блюхера, сообщил в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Андрей.
«Стоят две скорые и полиция. Остановлен манипулятор и чёрный «Солярис»», — рассказал он.
Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 10:09 в районе дома 9 по проспекту Маршала Блюхера электросамокатчик сбил мужчину на пешеходном переходе. Пешеход получил травмы средней тяжести и был госпитализирован.
По факту ДТП ведется проверка.
UPD: По уточненной информации полицейского главка, под колеса все же попал самокатчик. Его сбил грузовой автомобиль. Подробнее читайте здесь.