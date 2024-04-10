Проверочная работа от Роскомнадзора: в Duolingo направлено требование устранить из контента пропаганду ЛГБТ*

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направила представителям сервиса по изучению иностранных языков Duolingo предупреждение о недопустимости публикации материалов, содержащих ЛГБТ*-пропаганду. Об этом стало известно 10 апреля из сообщения РИА Новости.



Письмо было направлено, как утверждается, после «обращения возмущенных родителей», обнаруживших признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди заданий сервиса. Надзорное ведомство потребовало от Duolingo «проверить контент» и устранить нарушения, однако ответ на предписание на данный момент еще не был получен. В случае если нарушения будут доказаны, сервису (согласно части 3 статьи 6.21 КоАП РФ) может грозить штраф от 1 до 4 миллионов рублей и ограничение доступа.