«Кольцевые» антирекорды. На КАД Петербурга замечен автомобиль на скорости 271 км/ч

Статистику аварийности на КАД Петербурга опубликовал 9 апреля комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

«Кольцевая автодорога, которая берет на себя львиную долю машин из Ленобласти, за прошлый год пережила 252 аварии с 309 пострадавшими . При этом наиболее тяжелые случаи — когда после аварии участники процесса остаются на проезжей части и провоцируют другое ДТП», — сказано в сообщении.

Напомним, наезд на стоящее транспортное средство — действительно типичный сценарий ДТП на скоростной трассе. На КАД в остановившуюся машину, по статистике, врезаются через 5–8 минут.

