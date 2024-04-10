«Кольцевые» антирекорды. На КАД Петербурга замечен автомобиль на скорости 271 км/ч

Статистику аварийности на КАД Петербурга опубликовал 9 апреля комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.
«Кольцевая автодорога, которая берет на себя львиную долю машин из Ленобласти, за прошлый год пережила 252 аварии с
Напомним, наезд на стоящее транспортное средство — действительно типичный сценарий ДТП на скоростной трассе. На КАД в остановившуюся машину, по статистике, врезаются через 5–8 минут.
Также составлен своеобразный «антирейтинг» нарушителей — в первую очередь, скоростного режима. В тг-канале Dorogi_lo опубликованы фото двух рекордсменов. К сожалению, номера автомобилей закрыты, поэтому «достижения» остались анонимными.
Но показатели впечатляют — на первом месте гонщик, разогнавший свое авто на КАД до 271 км/ч. На его фоне обладатель второго места с результатом в 236 км/ч кажется уже почти нормальным.
По данным комитета, основные причины ДТП на КАД — превышение скорости, игнорирование предупреждений на табло и попытки вклиниваться сбоку при сужениях проезда.