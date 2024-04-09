В Петербурге ответственный за безопасность получил условный срок после смертельного пожара

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Владимира Ерохина, признанного виновным по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщили 9 апреля в объединенной пресс-службе судов города.
Инцидент произошел 17 июля 2023 года в цехе компании «Фасадные системы ИСМ» во 2-м Верхнем переулке. Обвинение полагало, что Ерохин, будучи в должности начальника службы эксплуатации, являясь ответственным за обеспечение пожарной безопасности, не обеспечил надлежащие условия труда на малярном участке для подсобного рабочего Р.
«Не убедился в том, что Р. прошел необходимые инструктажи и обучение, <…> в результате чего произошло воспламенение паровоздушной смеси», — говорится в сообщении. Подсобный рабочий получил термические ожоги 80–90% поверхности тела. 1 августа он скончался.
В суде Ерохин признал вину и раскаялся, на учетах не состоит, трудоустроен, положительно характеризуется по месту работы, ранее не судим. В результате суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.
Как ранее писала «Фонтанка», огонь во время того пожара распространился на 700 квадратных метров, к тушению привлекли более шестидесяти человек. Борьба с пламенем велась почти 8 часов. Всего в результате ЧП пострадали двое рабочих.