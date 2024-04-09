В Петербурге ответственный за безопасность получил условный срок после смертельного пожара

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Владимира Ерохина, признанного виновным по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщили 9 апреля в объединенной пресс-службе судов города.



Инцидент произошел 17 июля 2023 года в цехе компании «Фасадные системы ИСМ» во 2-м Верхнем переулке. Обвинение полагало, что Ерохин, будучи в должности начальника службы эксплуатации, являясь ответственным за обеспечение пожарной безопасности, не обеспечил надлежащие условия труда на малярном участке для подсобного рабочего Р.