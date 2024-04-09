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    Одна из двойняшек, рожденных на дому в квартире Петербурга, остается на ИВЛ. Идет проверка

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    Новорожденные двойняшки, пережившие роды на дому, остаются в клинике Педиатрического университета Петербурга. В пресс-службе «Фонтанке» рассказали о состоянии малышей.

    По данным на 9 апреля, мальчик стабилен, его наблюдают врачи. Его сестра же до сих пор находится в крайне тяжелом состоянии, она подключена к аппарату ИВЛ.

    По данным «Фонтанки», правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Мать двойняшек сейчас закрыла свою страницу в соцсетях и отказалась общаться с журналистами.

    Роды у 36-летней петербурженки начались днем 6 апреля в квартире на улице Капитана Воронина. Роль акушера выполнял муж роженицы. Новорожденных двойняшек пришлось госпитализировать в клинику Педиатрического университета. Их мать от госпитализации отказалась.

    Судя по данным из соцсетей, женщина — психолог, поклонница медитаций, правильного питания, также практикует техники энергетического и тайского массажа. У нее есть еще трое детей. Известно, что ранее петербурженка не была судима и не привлекалась к административной ответственности.

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