Одна из двойняшек, рожденных на дому в квартире Петербурга, остается на ИВЛ. Идет проверка

Новорожденные двойняшки, пережившие роды на дому, остаются в клинике Педиатрического университета Петербурга. В пресс-службе «Фонтанке» рассказали о состоянии малышей.



По данным на 9 апреля, мальчик стабилен, его наблюдают врачи. Его сестра же до сих пор находится в крайне тяжелом состоянии, она подключена к аппарату ИВЛ.



По данным «Фонтанки», правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Мать двойняшек сейчас закрыла свою страницу в соцсетях и отказалась общаться с журналистами.



Роды у 36-летней петербурженки начались днем 6 апреля в квартире на улице Капитана Воронина. Роль акушера выполнял муж роженицы. Новорожденных двойняшек пришлось госпитализировать в клинику Педиатрического университета. Их мать от госпитализации отказалась.

