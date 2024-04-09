Погода в Петербурге поставила один рекорд и готовится к новому

Минувшие сутки стали самым теплым 8 апреля в Петербурге за весь ряд наблюдений — благодаря рекордно тёплой ночи и довольно тёплому дню. Об этом 9 апреля сообщает главный синоптик города Александр Колесов.



Вчерашний день был на редкость солнечным: 10 с половиной часов — «это много, но в прошлом году в этот день отмечено 11,1 часа солнечного сияния». Теплый воздух и много солнца способствовали прогреву, поэтому температура днем повысилась до плюс 14,4 градуса. Правда, это не рекорд: в 1890 году днём 8 апреля было на целый градус выше (плюс 15,4 градуса).

