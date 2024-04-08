Погода испытывает нас. Ночь в Петербурге перекрыла недавний экстремум, а дальше может быть побит рекорд, державшийся 134 года

Перепады температуры в Петербурге настолько большие, что только удивляешься. Природа продолжает испытывать нас на прочность, пишет 8 апреля в своем телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.



1 апреля была невероятная дневная температура плюс 19,6 градуса с перекрытием рекорда сразу на 5 градусов. 4 апреля максимальная дневная температура была самая низкая за 20 лет, а главное, отрицательная — минус 0,7 градуса. Вчера же в Петербург принесло настолько теплый воздух, что сегодняшняя ночь с температурой плюс 8,7 градуса становится самой теплой за весь ряд наблюдений. Перекрыт рекорд 2008 года (плюс 7,3 градуса). Но это ещё не всё. На этой неделе теплая погода может побить ещё один рекорд. Сегодня и завтра в Петербурге до 11–13 градусов, да еще и без осадков почти, а к середине недели станет ещё теплее.

