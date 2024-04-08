Погода испытывает нас. Ночь в Петербурге перекрыла недавний экстремум, а дальше может быть побит рекорд, державшийся 134 года

Перепады температуры в Петербурге настолько большие, что только удивляешься. Природа продолжает испытывать нас на прочность, пишет 8 апреля в своем телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.
1 апреля была невероятная дневная температура плюс 19,6 градуса с перекрытием рекорда сразу на 5 градусов. 4 апреля максимальная дневная температура была самая низкая за 20 лет, а главное, отрицательная — минус 0,7 градуса. Вчера же в Петербург принесло настолько теплый воздух, что сегодняшняя ночь с температурой плюс 8,7 градуса становится самой теплой за весь ряд наблюдений. Перекрыт рекорд 2008 года (плюс 7,3 градуса). Но это ещё не всё. На этой неделе теплая погода может побить ещё один рекорд. Сегодня и завтра в Петербурге до 11–13 градусов, да еще и без осадков почти, а к середине недели станет ещё теплее.
«10 апреля в теплом секторе очередного обширного циклона, смещающегося через Скандинавию, создадутся условия для значительного повышения температуры воздуха. Максимальная температура днем в Санкт-Петербурге может превысить рекорд, внимание! 1890 года +16,7 градуса.», — подчеркивает Колесов.
Рекорд держался 134 года. Попытка его перекрыть зафиксирована холодной весной 2017 года, но температура днем 10 апреля остановилась на отметке плюс 16,2 градуса. А послезавтра, если всё сложится — а именно: теплая воздушная масса, солнечный прогрев и южный ветер — то рекорд состоится. Температура «замахнется» на отметку в плюс 20, которой 1 апреля достичь не удалось.
«Надо понимать, что в нашем регионе всё временно и после прохождения холодного атмосферного фронта с дождиками температура воздуха вернется к нормальным для этого времени значениям днем в +8…+10 градусов.», — отмечает Колесов.