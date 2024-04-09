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    Как разбирают рухнувший мост в Вязьме. Поезда следуют с задержкой, в том числе из Петербурга

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    Московская железная дорога

    Железнодорожники 9 апреля продолжают разбирать рухнувший накануне автомобильный путепровод в Вязьме. Поезда по-прежнему следуют по обходной схеме, когда часть пути пассажиров везут на автобусах.

    Для разбора обломков моста на железнодорожных путях в Вязьме задействовали более 300 человек, 20 единиц тяжёлой техники и четыре восстановительных поезда, сообщили 9 апреля в пресс-службе Московской железной дороги. В том числе на месте работают два демонтажных робота и кран грузоподъемностью 250 тонн.

    Гидромолоты и гидроножницы дробят конструкции путепровода, чтобы освободить от них железную дорогу. Когда фрагменты моста уберут, железнодорожники начнут укладывать новые пути. Параллельно энергетики восстанавливают контактную сеть.

    Поезда по-прежнему следуют в обход станции Вязьма. С задержками следуют «Ласточки» между Москвой, Смоленском и Минском, поезд из Петербурга в Смоленск, пригородные электрички между Смоленском и Вязьмой. По данным МЖД, сегодня измененным маршрутом следуют поезда:

    • № 56 Гомель — Москва,
    • № 8 Брест — Москва,
    • № 2 Минск — Москва,
    • № 30 Калининград — Москва,
    • № 28 Брест — Москва,
    • № 27 Москва — Брест,
    • № 141 Архангельск — Смоленск,
    • № 87 Санкт-Петербург — Смоленск.

    Барьерное место Семлево — Вязьма пассажиры проследуют на автобусах, после чего продолжат путь на поезде. К автобусам и поездам людей сопровождают представители перевозчиков. При задержке от четырёх часов пассажиров поездов обеспечивают питанием. В компании добавляют, что вернуть или переоформить билеты на поезда, которые следуют через участок Вязьма — Смоленск, можно без дополнительных сборов и плат.

    Напомним, 8 апреля в Смоленской области рухнул Панинский мост через железную дорогу. Момент обрушения попал на видео. На мосту в это время находились машины. В результате погибла женщина, ехавшая в легковом автомобиле. Сообщалось о шести пострадавших. По словам губернатора Смоленской области Василия Анохина, восстанавливать путепровод нет смысла — нужен новый. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося.

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    Смоленская областьОбрушение мостаЖелезная дорогаПоезда
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