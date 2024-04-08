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    В Вязьме рухнул мост, по которому ехали грузовик и легковушка. Пострадали шесть человек

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    Мост обрушился в городе Вязьма Смоленской области 8 апреля. В момент ЧП на переправе, которая давно нуждалась в ремонте, находились грузовик и легковушка. По предварительной информации есть пострадавшие.

    Сообщение об обрушении Панинского моста поступило в 16:32 мск, сообщает региональное управление МЧС. В момент обрушения на мосту находились две машины. Пострадали шесть человек, сообщили ТАСС в медицинских службах.

    Построенный в 1980 году мост проходит над железнодорожными путями. Он соединяет центральную часть Вязьмы с микрорайонами Московский, Юбилейный и поселком Вязьма-Брянская. Местные жители годами наблюдали за разрушением путепровода. В 2018 году его планировали отремонтировать, но аукцион не состоялся, уточняет телеканал «360».

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