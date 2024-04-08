В результате обрушения моста в Вязьме погибла женщина, которая была в легковушке

Женщина погибла в результате обрушения Панинского моста в городе Вязьме Смоленской области 8 апреля. Куски путепровода рухнули на железную дорогу, движение поездов на участке приостановили. В момент ЧП по мосту ехали грузовик и легковушка.
О погибшей агентству РИА Новости сообщили в региональном управлении МЧС. Она ехала в легковом автомобиле. Мужчина из грузовика находится в тяжелом состоянии. ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона писал о шестерых пострадавших, все они были госпитализированы.
После обрушения переправы движение поездов на перегоне Вязьма — Семлёво в Смоленской области приостановили, на место отправили четыре восстановительных поезда для расчистки путей, уточнили в пресс-службе Московской железной дороги и добавили, что мост находится не на балансе РЖД.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Ситуацию взял под личный контроль губернатор Смоленской области Василий Анохин, который лично выехал на место.