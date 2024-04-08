    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 9

    3 м/с, зап

    760мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.42eur100.13

    В результате обрушения моста в Вязьме погибла женщина, которая была в легковушке

    5798
    6 комментариев

    Женщина погибла в результате обрушения Панинского моста в городе Вязьме Смоленской области 8 апреля. Куски путепровода рухнули на железную дорогу, движение поездов на участке приостановили. В момент ЧП по мосту ехали грузовик и легковушка.

    ПоделитьсяПоделиться

    О погибшей агентству РИА Новости сообщили в региональном управлении МЧС. Она ехала в легковом автомобиле. Мужчина из грузовика находится в тяжелом состоянии. ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона писал о шестерых пострадавших, все они были госпитализированы.

    После обрушения переправы движение поездов на перегоне Вязьма — Семлёво в Смоленской области приостановили, на место отправили четыре восстановительных поезда для расчистки путей, уточнили в пресс-службе Московской железной дороги и добавили, что мост находится не на балансе РЖД.

    Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Ситуацию взял под личный контроль губернатор Смоленской области Василий Анохин, который лично выехал на место.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ17
    ПЕЧАЛЬ16

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close