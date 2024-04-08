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    «Восстанавливать нет смысла». На железнодорожные пути в Вязьме обрушились шесть из семи пролетов моста

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    Шесть из семи пролетов моста Панинского обрушились на железнодорожные пути в Вязьме. Об этом 8 апреля сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

    По словам губернатора, уцелел лишь один пролет, но и его придется разобрать. Глава региона добавил, что работы по разбору будут вестись круглосуточно. Он отметил, что восстанавливать сооружение нет смысла.

    «За ночь нужно разрезать мост, убрать и дать возможность проезду поездов», — добавил Анохин.

    Как отметил губернатор, восстанавливать это сооружение уже нет смысла, необходим новый проект.

    Панинский мост обрушился днем 8 апреля. В этот момент по нему ехали машины. В результате инцидента погибла женщина, ехавшая в легковом автомобиле. Также пострадал мужчина из грузовика. ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона писал о шестерых пострадавших, все они были госпитализированы.

    По словам губернатора Смоленской области, одну пострадавшую женщину направят в Смоленск, еще троих — в Москву, 14-летнюю девочку будут лечить в Вязьме. Нарушенное газоснабжение восстановят в течение трех дней.

    Построенный в 1980 году Панинский мост проходил над железнодорожными путями. Он соединяет центральную часть Вязьмы с микрорайонами Московский, Юбилейный и поселком Вязьма-Брянская.

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