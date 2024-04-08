«Восстанавливать нет смысла». На железнодорожные пути в Вязьме обрушились шесть из семи пролетов моста

Шесть из семи пролетов моста Панинского обрушились на железнодорожные пути в Вязьме. Об этом 8 апреля сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

По словам губернатора, уцелел лишь один пролет, но и его придется разобрать. Глава региона добавил, что работы по разбору будут вестись круглосуточно. Он отметил, что восстанавливать сооружение нет смысла.

«За ночь нужно разрезать мост, убрать и дать возможность проезду поездов», — добавил Анохин.

Как отметил губернатор, восстанавливать это сооружение уже нет смысла, необходим новый проект.