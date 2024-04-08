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    Появилось видео момента обрушения моста в Смоленской области

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    Кадры видеорегистратора, запечатлевшего момент обрушения моста в городе Вязьма Смоленской области, появились в понедельник, 8 апреля, в социальных сетях.

    Автор: youtube.com/MEL88

    Судя по видео, автомобиль начинает заезжать на Панинский мост, и в этот момент происходит обрушение пролетов.

    Ранее стало известно, что в результате инцидента погибла женщина, ехавшая в легковом автомобиле. Также пострадал мужчина из грузовика. ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона писал о шестерых пострадавших, все они были госпитализированы.

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