Появилось видео момента обрушения моста в Смоленской области

Кадры видеорегистратора, запечатлевшего момент обрушения моста в городе Вязьма Смоленской области, появились в понедельник, 8 апреля, в социальных сетях.
Автор: youtube.com/MEL88
Судя по видео, автомобиль начинает заезжать на Панинский мост, и в этот момент происходит обрушение пролетов.
Ранее стало известно, что в результате инцидента погибла женщина, ехавшая в легковом автомобиле. Также пострадал мужчина из грузовика. ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона писал о шестерых пострадавших, все они были госпитализированы.