Петербуржца задержали после затянувшейся самоволки. В части его ждали почти год

Обвиняемого в самовольном оставлении части задержали в Петербурге сотрудники уголовного розыска. Его объявили в федеральный розыск, не дождавшись в Каменке, стало известно «Фонтанке» 9 апреля .



35-летний житель Приморского района Петербурга не разминулся с сотрудниками правоохранительных органов на Морской набережной накануне незадолго до восьми часов вечера. По предварительным данным, мужчина служил в Каменке, но в начале мая прошлого года не вернулся в часть без уважительной причины. К концу месяца его объявили в розыск.

