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    Петербуржца задержали после затянувшейся самоволки. В части его ждали почти год

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    Обвиняемого в самовольном оставлении части задержали в Петербурге сотрудники уголовного розыска. Его объявили в федеральный розыск, не дождавшись в Каменке, стало известно «Фонтанке» 9 апреля.

    35-летний житель Приморского района Петербурга не разминулся с сотрудниками правоохранительных органов на Морской набережной накануне незадолго до восьми часов вечера. По предварительным данным, мужчина служил в Каменке, но в начале мая прошлого года не вернулся в часть без уважительной причины. К концу месяца его объявили в розыск.

    Петербуржцу вменяют 5-ю часть статьи 337 УК — самовольное оставление части продолжительностью свыше одного месяца. За это предусмотрено от пяти до десяти лет лишения свободы.

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