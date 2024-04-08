Журналиста Пивоварова* оштрафовали за опрос в Telegram, куда не поместилась «плашка» иноагента

Российский журналист Алексей Пивоваров оштрафован на 30 000 рублей за опрос в Telegram, где не было места для обязательного предупреждения о том, что материал распространен иностранным агентом. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба судов Москвы общей юрисдикции.
Пресненский районный суд Москвы признал Пивоварова виновным в совершении административного правонарушения по ч. 5 ст. 19.34 КоАП РФ — «Нарушение порядка деятельности иностранного агента».
Представитель журналиста обратила внимание суда на то, что к данному опросу технически невозможно добавить маркировку, требуемую от иноагентов, пишет РБК. При этом журналист до этого всегда соблюдал эту обязанность.
Алексей Пивоваров — бывший ведущий программ новостей «Сегодня» и «Страна и мир», а также автор документальных фильмов на телеканале НТВ. С марта 2019 года — автор youtube-канала «Редакция». Летом 2022 года Минюст внес его в список иностранных агентов. После принятия закона о запрете рекламы у иностранных агентов Пивоваров передал права на управление своим каналом «Редакция» команде редакторов.
*Признан в РФ иностранным агентом.