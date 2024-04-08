Из больницы выписали мальчика, которого террористы сбили на машине у «Крокуса»

Из больницы выписали восьмилетнего мальчика, которого террористы сбили на машине, уезжая из «Крокус Сити Холла» 22 марта. Об этом со ссылкой на маму ребенку сообщают «Известия».



Мать мальчика рассказала, что он идет на поправку. Сейчас нужно ждать, когда срастется ключица. После можно будет «перебираться на костыли».

Ребенка поддерживают друзья из хоккейного клуба.

«На последнем турнире ребята принесли наклейки и распечатали плакаты с словами «Мы с тобой»», — сообщает издание, цитируя маму мальчика.

Ранее Федерация хоккея России оказала пострадавшему ребенку финансовую помощь и пожелала ему скорее вернуться к любимому виду спорта.