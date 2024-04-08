    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, зап

    759мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.42eur100.13

    Из больницы выписали мальчика, которого террористы сбили на машине у «Крокуса»

    1700
    2 комментария

    Из больницы выписали восьмилетнего мальчика, которого террористы сбили на машине, уезжая из «Крокус Сити Холла» 22 марта. Об этом со ссылкой на маму ребенку сообщают «Известия».

    Мать мальчика рассказала, что он идет на поправку. Сейчас нужно ждать, когда срастется ключица. После можно будет «перебираться на костыли».

    Ребенка поддерживают друзья из хоккейного клуба.

    «На последнем турнире ребята принесли наклейки и распечатали плакаты с словами «Мы с тобой»», — сообщает издание, цитируя маму мальчика.

    Ранее Федерация хоккея России оказала пострадавшему ребенку финансовую помощь и пожелала ему скорее вернуться к любимому виду спорта.

    Мальчик вместе с матерью Ольгой 22 марта успели покинуть «Крокус Сити Холл» во время стрельбы, однако при выходе из концертного зала террористы сбили ребенка, уезжая с места происшествия на белом «Рено».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Теракт в Крокусе
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close