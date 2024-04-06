    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 2

    1 м/с, ю-з

    757мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.42eur100.13

    Может, отдохнем наконец? Почему майские праздники не сделают непрерывными

    Юристы объяснили, могут ли продлить выходные по закону

    4130
    17 комментариев
    Если праздники объединят, можно будет жарить шашлыки целых 12 дней
    Если праздники объединят, можно будет жарить шашлыки целых 12 днейФото: Артем Устюжанин / E1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Не за горами майские праздники — жители России смогут отдохнуть в самом начале месяца, а затем, поработав несколько дней, снова уйдут в мини-отпуск, отмечать День Победы. Так как в начале месяца больше выходных, чем рабочих дней, возникает вопрос — а почему бы не объявить нерабочими также и остальные дни между первым и девятым мая? Тем более что и инициативы такие были, и с точки зрения закона продлить выходные ничего не мешает.

    Почему майские выходные не сделают непрерывными

    Юрист Владимир Кузнецов рассказал, что никаких законодательных препятствий для объединения майских праздников в единую череду нерабочих дней не существует.

    — Об этом же свидетельствуют законодательные инициативы об объявлении дней с 1 по 9 мая нерабочими — например, в 2023 году подобный законопроект был внесен на рассмотрение Государственной думы, — объяснил юрист.

    Владимир Кузнецов — вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству. Заместитель руководителя Федерального Центра Медиации. Председатель Общероссийского профсоюза медиаторов.

    К такому же мнению пришла и практикующий юрист Зара Горбушина. Более того, она напомнила, что однажды в России майские праздники уже объединяли в одни длинные выходные.

    — В России уже был прецедент установления «длинных майских» праздников, благодаря которому граждане «ощутили поддержку государства, улучшилось их социально-психологическое самочувствие, что позволило провести больше времени с членами семьи в теплые дни на даче», — отметила Зара Горбушина.

    Зара Горбушина — практикующий независимый юрист по гражданским вопросам. Окончила Московский университет МВД РФ, ранее — ведущий юрист АО «Московский завод тепловой автоматики».

    Речь идет о прецеденте 2021 года — тогда президент объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Но несмотря на то, что россияне тепло встретили эту инициативу, в правительстве пришли к выводу, что отдыхать так долго нерационально, и законопроект не одобрили. В Госдуме посчитали, что такие длинные выходные сказываются и на эффективности производственных процессов, и на кошельке работодателей, вынужденных единовременно выплачивать большое количество отпускных. К тому же, после такого отпуска аванс сотрудников становится минимальным.

    Не стоит забывать и о том, что если бы инициативу о длинных выходных в мае продлили, мы расплатились бы за них позже — в новогодние праздники. В пояснительной записке к упомянутому законопроекту сказано, что дополнительные нерабочие дни планируют взять из январских каникул, сократив их на четыре дня.

    — Таким образом, несмотря на отсутствие законодательных препятствий в реализации подобного рода инициативы, власти не готовы к объединению майских праздников, в том числе полагая, что наличие в году 2 периодов с длинными выходными, наряду с новогодними нерабочими днями, — избыточно, — заключил Владимир Кузнецов.

    Как будем отдыхать на майские в этом году


    В обозримом будущем нам, похоже, между Первомаем и Днем Победы придется всё-таки работать. Например, в этом году выходные на майские праздники начинаются 28 апреля и заканчиваются 1 мая, а затем продолжаются с 9 по 12 мая.

    Виталий Калистратов / Городские порталы
    ПоделитьсяПоделиться

    Хотели бы отдыхать всю первую половину мая?

    Если праздники объединят, можно будет жарить шашлыки целых 12 дней
    Если праздники объединят, можно будет жарить шашлыки целых 12 днейФото: Артем Устюжанин / E1.RU
    Виталий Калистратов / Городские порталы

    По теме

    Майские праздникиПервое маяДень ПобедыДлинные выходныеОтдыхРаботаЮристы
    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 17

    Олимпиец06 Апр 2024 в 16:02
    Гендерные праздники типа 8 марта, назначить на первое воскресенье марта. Пусть дома поздравляют своих близких женщин. Оставить по датам только 1 января и 9 мая. Есть отпуск вот тогда и отдыхать.
    +0−0
    Гость06 Апр 2024 в 16:00
    Трутни устали.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close