Мишустин: Белгородская, Брянская и Курская области войдут в свободную экономическую зону

Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал 5 апреля на заседании правительства расширение режима свободной экономической зоны (СЭЗ). Введенный летом 2023 года в четырех новых регионах РФ — Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях — режим будет распространен на соседние субъекты: Белгородскую, Брянскую и Курскую области. Рассматривается вопрос и о включении в зону Республики Крым.



Предприниматели и инвесторы, ведущие бизнес в СЭЗ, на 10 лет после регистрации освобождаются от налога на прибыль, на 3 года (при поддержке местных властей) — от земельного налога, и получают скидки при внесении платежей в региональные бюджеты. Эти меры, по словам премьера, не только способствуют развитию бизнеса, но ведут к увеличению объемов произведенной продукции и созданию новых рабочих мест.