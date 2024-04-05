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    Мишустин: Белгородская, Брянская и Курская области войдут в свободную экономическую зону

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    24 комментария

    Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал 5 апреля на заседании правительства расширение режима свободной экономической зоны (СЭЗ). Введенный летом 2023 года в четырех новых регионах РФ — Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях — режим будет распространен на соседние субъекты: Белгородскую, Брянскую и Курскую области. Рассматривается вопрос и о включении в зону Республики Крым.

    Предприниматели и инвесторы, ведущие бизнес в СЭЗ, на 10 лет после регистрации освобождаются от налога на прибыль, на 3 года (при поддержке местных властей) — от земельного налога, и получают скидки при внесении платежей в региональные бюджеты. Эти меры, по словам премьера, не только способствуют развитию бизнеса, но ведут к увеличению объемов произведенной продукции и созданию новых рабочих мест.

    Для расширения режима СЭЗ необходимо принятие двух законопроектов с поправками к Налоговому кодексу и законодательству о свободных экономических зонах.

    Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о создании трёх особых экономических зон — в Мордовии, Ростовской и Тверской областях.

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    Михаил МишустинСвободная экономическая зона
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    Комментарии 24

    Гость05 Апр 2024 в 17:49
    Любят они зоны строить.Как только переселяются в дворцы,для остальных сразу зоны лепят,разные, и чёрные и красные,и даже особые
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 17:45
    Какие могут быть налоги? С чего их брать? Поля перепаханы снарядами и передавлены танками, сверху вот-вот опять что-то свалится и взорвется. Я думаю, даже про шебекинские макароны скоро все забудут. Так что зона действительно экономически уже совершенно свободная. Освободители освободили. Интересно только, кого и за какие пряники-коврижки туда заманят, разве что в наказание за что-нибудь сошлют.
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