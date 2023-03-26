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    Правительство одобрило превращение ДНР и ЛНР в специальную экономическую зону

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    Кабинет Михаила Мишустина одобрил и постановил внести в Госдуму законопроект о создании в новых регионах — Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Херсонской и Запорожской областях — свободной экономической зоны (СЭЗ).

    Как следует из опубликованного 26 марта решения, «законопроект регламентирует функционирование свободной экономической зоны и деятельность ее резидентов».

    Ранее сообщалось, что в СЭЗ будет свой особый режим налогообложения с возможностью предоставления субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам, установлена свободная таможенная зона. Предполагается, что это поможет в восстановлении регионов.

    27 сентября прошлого года в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с главами регионов о принятии их в состав России.

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