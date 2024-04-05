В МФЦ без паспорта? Жители Ленобласти смогут получить госуслуги по биометрии

В этом году три региона России попадут в пилотный проект по приему в МФЦ без паспорта. Об этом 5 апреля сообщают «Известия» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.
В 2024 году жители Челябинской, Липецкой и Ленинградской областей смогут получать госуслуги без паспорта — только по биометрии. Планируется, что такое нововведение облегчит, ускорит и обезопасит работу МФЦ.
Издание пишет, что по поручению Дмитрия Григоренко субъекты совместно с Минэком, Минцифры и Центром биометрических технологий (ЦБТ — оператор государственной единой биометрической системы) подготовили дорожные карты с планом развития проекта в каждом из регионов.
Если пилотный проект пройдет удачно, то прием без паспорта планируется ввести в МФЦ других регионов.
«Обслуживание по биометрии, в том числе в отделениях МФЦ, станет альтернативой уже привычному предъявлению паспорта, но не заменой ему. Каждый гражданин сможет выбрать, как именно он хочет получать услуги», — цитируют «Известия» аппарат Дмитрия Григоренко.
Во время пилота посетителям МФЦ, чтобы подтвердить свою личность, нужно будет просто посмотреть в камеру, установленную около рабочего места сотрудника.
Пилотный проект прокомментировал заместитель председателя правительства Ленобласти по экономике Дмитрий Ялов. 5 апреля его слова цитирует пресс-служба администрации региона.
«Уровень цифровизации госуслуг растет, и аутентификация по биометрии станет логичным этапом в безбарьерном обслуживании населения. Это повысит уровень безопасности и поможет ускорить получение услуг», — отметил Ялов.
В Петербурге для оплаты проезда в метро собираются тестировать систему Face Pay. Об этом говорили и в самом метрополитене, и чиновники. Эксперимент будут проводить на загруженных станциях, ранее звучало название «Приморская».