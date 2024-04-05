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    В МФЦ без паспорта? Жители Ленобласти смогут получить госуслуги по биометрии

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    10 комментариев

    В этом году три региона России попадут в пилотный проект по приему в МФЦ без паспорта. Об этом 5 апреля сообщают «Известия» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

    В 2024 году жители Челябинской, Липецкой и Ленинградской областей смогут получать госуслуги без паспорта — только по биометрии. Планируется, что такое нововведение облегчит, ускорит и обезопасит работу МФЦ.

    Издание пишет, что по поручению Дмитрия Григоренко субъекты совместно с Минэком, Минцифры и Центром биометрических технологий (ЦБТ — оператор государственной единой биометрической системы) подготовили дорожные карты с планом развития проекта в каждом из регионов.

    Если пилотный проект пройдет удачно, то прием без паспорта планируется ввести в МФЦ других регионов.

    «Обслуживание по биометрии, в том числе в отделениях МФЦ, станет альтернативой уже привычному предъявлению паспорта, но не заменой ему. Каждый гражданин сможет выбрать, как именно он хочет получать услуги», — цитируют «Известия» аппарат Дмитрия Григоренко.

    Во время пилота посетителям МФЦ, чтобы подтвердить свою личность, нужно будет просто посмотреть в камеру, установленную около рабочего места сотрудника.

    Пилотный проект прокомментировал заместитель председателя правительства Ленобласти по экономике Дмитрий Ялов. 5 апреля его слова цитирует пресс-служба администрации региона.

    «Уровень цифровизации госуслуг растет, и аутентификация по биометрии станет логичным этапом в безбарьерном обслуживании населения. Это повысит уровень безопасности и поможет ускорить получение услуг», — отметил Ялов.

    В Петербурге для оплаты проезда в метро собираются тестировать систему Face Pay. Об этом говорили и в самом метрополитене, и чиновники. Эксперимент будут проводить на загруженных станциях, ранее звучало название «Приморская».

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    МФЦБиометрические данныеБиометрическая система
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    Комментарии 10

    Гость05 Апр 2024 в 14:49
    "Каждый гражданин сможет выбрать, как именно он хочет получать услуги" - но камера в лицо при обслуживании будет направлена и тем, кто по биометрии, и тем, кто по паспорту, так же как сейчас с терминалами оплаты сбера.
    +0−0
    Kendra05 Апр 2024 в 14:15
    Оно нам надо?
    +0−0
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