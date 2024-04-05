В МФЦ без паспорта? Жители Ленобласти смогут получить госуслуги по биометрии

В этом году три региона России попадут в пилотный проект по приему в МФЦ без паспорта. Об этом 5 апреля сообщают «Известия» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

В 2024 году жители Челябинской, Липецкой и Ленинградской областей смогут получать госуслуги без паспорта — только по биометрии. Планируется, что такое нововведение облегчит, ускорит и обезопасит работу МФЦ.



Издание пишет, что по поручению Дмитрия Григоренко субъекты совместно с Минэком, Минцифры и Центром биометрических технологий (ЦБТ — оператор государственной единой биометрической системы) подготовили дорожные карты с планом развития проекта в каждом из регионов.

