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    Решайте сами: у МВФ не нашлось универсального решения по изъятым активам РФ

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    Официальный представитель Международного валютного фонда Джули Козак на брифинге для журналистов 4 апреля заявила, что решения по замороженным активам России должны приниматься самостоятельно теми странами, в чьей юрисдикции они находятся.

    Единственным обязательным условием Козак обозначила достаточную правовую основу, которую потребуется создать для операций с конфискованными деньгами и имуществом, чтобы действия властей «не подрывали функционирование международной валютной системы». Большая часть из конфискованных российских активов, замороженных после начала СВО, находится в Европе. Общий размер замороженных активов составляет примерно 300 миллиардов долларов.

    22 марта лидеры стран ЕС на саммите не смогли принять решение по изъятию доходов от замороженных активов РФ.

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