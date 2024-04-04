Решайте сами: у МВФ не нашлось универсального решения по изъятым активам РФ

Официальный представитель Международного валютного фонда Джули Козак на брифинге для журналистов 4 апреля заявила, что решения по замороженным активам России должны приниматься самостоятельно теми странами, в чьей юрисдикции они находятся.



Единственным обязательным условием Козак обозначила достаточную правовую основу, которую потребуется создать для операций с конфискованными деньгами и имуществом, чтобы действия властей «не подрывали функционирование международной валютной системы». Большая часть из конфискованных российских активов, замороженных после начала СВО, находится в Европе. Общий размер замороженных активов составляет примерно 300 миллиардов долларов.