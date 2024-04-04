Снегопад спрятал от прохожих бутоны первоцветов в Петербурге

Второй день апрельского снегопада стал тяжелым грузом для петербургских клумб. На части из них помимо зеленых красок уже начали появляться бутоны.
В четверг, 4 апреля, столбики термометров застыли на отметке –3 градуса, а на улицах появились внушительные для весны сугробы. Некоторые снежные шапки разместились и на клумбах. Теперь из-под снега видны лишь кончики листьев или одинокие бутоны.
Снегопад также сказался на работе Ботанического сада. Из-за резких морозов для посетителей закрыли участок однодольных растений, где уже начали распускаться первоцветы.
«Закрыли, предварительно, до воскресенья в целях обеспечения сохранности растений», — предупредили в учреждении.
Похолодание, которое пришло в Петербург и Ленинградскую область накануне, 3 апреля, продлится 2–3 дня. Предстоящей ночью температура опустится до –7 градусов.
Пятница обещает быть облачной, с небольшим мокрым снегом и умеренным ветром. В субботу начнет теплеть, а в воскресенье в Петербург вернется весна и 10 градусов тепла.