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    Снегопад спрятал от прохожих бутоны первоцветов в Петербурге

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Второй день апрельского снегопада стал тяжелым грузом для петербургских клумб. На части из них помимо зеленых красок уже начали появляться бутоны.

    В четверг, 4 апреля, столбики термометров застыли на отметке –3 градуса, а на улицах появились внушительные для весны сугробы. Некоторые снежные шапки разместились и на клумбах. Теперь из-под снега видны лишь кончики листьев или одинокие бутоны.

    Снегопад также сказался на работе Ботанического сада. Из-за резких морозов для посетителей закрыли участок однодольных растений, где уже начали распускаться первоцветы.

    «Закрыли, предварительно, до воскресенья в целях обеспечения сохранности растений», — предупредили в учреждении.

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    Похолодание, которое пришло в Петербург и Ленинградскую область накануне, 3 апреля, продлится 2–3 дня. Предстоящей ночью температура опустится до –7 градусов.

    Пятница обещает быть облачной, с небольшим мокрым снегом и умеренным ветром. В субботу начнет теплеть, а в воскресенье в Петербург вернется весна и 10 градусов тепла.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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