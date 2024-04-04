Снегопад спрятал от прохожих бутоны первоцветов в Петербурге

Второй день апрельского снегопада стал тяжелым грузом для петербургских клумб. На части из них помимо зеленых красок уже начали появляться бутоны.



В четверг, 4 апреля, столбики термометров застыли на отметке –3 градуса, а на улицах появились внушительные для весны сугробы. Некоторые снежные шапки разместились и на клумбах. Теперь из-под снега видны лишь кончики листьев или одинокие бутоны.

